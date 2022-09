Se acerca el fin de semana y el Potro Gutiérrez ultima detalles del equipo de Cruz Azul que enfrentará a las Chivas de Guadalajara, este sábado en la cancha del Estadio Azteca, por la Jornada 17 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Un encuentro en el que La Máquina buscará seguir por la senda positiva para llegar de gran manera a la Reclasificación, y además, ganar la localía para dicha instancia.

Mientras todos los seleccionados ya se sumaron a los trabajos y estarían a disposición del DT para jugar contra el Rebaño Sagrado, surgen novedades de mercado en relación a un futbolista que dejaría la institución de La Noria una vez acabado el presente campeonato.

Iván Morales se iría de Cruz Azul

Tras no convencer futbolísticamente durante todo el año e ir mermando su participación, y también teniendo en cuenta su vínculo hasta diciembre de 2025, Iván Morales se iría de Cruz Azul y lo haría en calidad de préstamo. Así lo dejó ver su agente, Juan Cruz Oller, quien admitió que ya tiene sobre la mesa opciones para encontrarle un nuevo destino.

Tito Villa lanzó un dardo ¿para Iván Morales?

A través de su cuenta de Twitter, Emanuel Villa replicó las palabras de Dani García, centrocampista del Athletic de Bilbao, en las que se refería a su situación como suplente del equipo de LaLiga, las cuales generaron aceptación en el mundo del futbol. Pero el exdelantero las utilizó para enviarle un mensaje ¿al chileno? "Hay un suplente en particular de la Máquina al que vendría muy bien ver este vídeo! Arróbenlo porfa, que no me se su cuenta!", escribió.