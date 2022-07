El arranque del Apertura 2022 tiene a José de Jesús Corona en un nuevo rol, ya que comenzó como suplente la etapa de Diego Aguirre como entrenador de la Máquina. Aún así, Chuy sigue siendo un líder y referente tanto para la afición como para sus compañeros.

En las últimas horas, Corona habló sobre su compañero y principal competidor por el arco, Sebastián Jurado, a quien llenó de elogios pese a su dubitativo inicio en el certamen. "Tiene cualidades, muchas condiciones y lo estimo bastante. Sé que tiene una carrera y un futuro muy importante, y esto lo tiene que tomar como experiencia de la misma profesión", explicó Chuy.

Corona sabe que el puesto de arquero muchas veces es cruel, por lo que reflexiona: "Todos estamos expuestos a pasar por algunos altos y bajos, o por algunos errores, pero la diferencia es cómo la toma. Que lo asimile y que aprenda. Ahora se ha tomado esta decisión y hay que respetarla".

Sebastián Jurado ha sido el portero titular de Cruz Azul en el inicio de certamen, pero Corona se muestra paciente: "Ahora se ha tomado esta decisión y hay que respetarla. Uno tiene que prepararse, ponerse a la orden del entrenador y cuando te toque, estar preparado", explicó el arquero de 41 años.

Se sinceró con Aguirre

Por otro lado, Corona develó su charla con Diego Aguirre, a quien le reconoció que aún no estaba al máximo: "Lo platicamos en la pretemporada. En ese momento yo no estaba al 100 por ciento para cumplir, y ahora me siento bien para competir, deportivamente hablando. Es lo único que le pedí. Si él tomó la decisión que empezara Sebastián, le pedí que me dejara competir cuando yo estuviera al 100 por ciento", afirmó el experimentado guardameta.