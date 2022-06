El último semestre no ha sido fácil para José de Jesús Corona. El arquero de Cruz Azul casi no pudo estar a disposición durante el Clausura 2022 por culpa de los lesiones. Ahora, con Diego Aguirre como nuevo entrenador, el Chuy quiere cerrar de la mejor manera posible su etapa en la Máquina Cementera, ya que se encuentra en el último año de su contrato con la institución.

En diálogo con TUDN, Chuy Corona develó cómo lo pasó durante el último semestre: "La verdad mucha desesperación. Fue un semestre complicado para mí. No la pasé bien, no pensé que se fuera a alargar tanto la recuperación. Afortunadamente evitamos la cirugía que era uno de nuestros objetivos, agotar toda instancia. Ahorira ya estoy muy cerca de regresar y de competir al parejo".

Incluso, el experimentado portero de Cruz Azul, de 41 años, confesó que el retiro estuvo entre las opciones en caso de no poder evitar la cirugía: "Era algo complicado saber que si era una cirugía se iba de seis a ocho meses, y bueno, en esta etapa en la que me encuentro, pues prácticamente sentenciaba un retiro anticipado", explicó Corona.

El guardameta de la Máquina Cementera se prepara para la que a priori, será su última temporada en la institución. "Me queda un año de contrato y quiero disfrutarlo también, quiero vivirlo al máximo y competir junto con mis compañeros porque soy un jugador de reto. Ya veremos después qué es lo que pasa. Mientras tanto quiero vivir y disfrutar de este año que me queda contractual", analizó.

Ya no espera a la Selección Mexicana

Por otro lado, Corona se mostró tranquilo pese a no ser considerado para la Selección Mexicana. Aunque de todas formas, insiste en que merecía una oportunidad tiempo atrás. "No molesta, la verdad. En estos momento de la vida no siento eso. Ahora simplemente pienso que hace un año tuvimos un excelente torneo, donde nos mantuvimos en los primeros sitios, fuimos campeones de liga y del campeón de campeones. Fui el mejor arquero de la Liga y creo que por ahí me merecía algún llamado", develó.