¡Por fin! La tercera fue la vencida y Cruz Azul ya pudo ganar en la cancha del estadio Azteca en el torneo Apertura 2022 y tras la victoria contra el Necaxa en partido correspondiente a la sexta jornada, su director técnico uruguayo Diego Aguirre habló de Santiago Giménez, de Iván Morales y de Ramiro Funes Mori.

Mientras se sigue hablando del fichaje al Feyenoord de Santiago Giménez, quien siguió a la distancia el partido entre la Máquina del Cruz Azul y los Rayos del Necaxa, el entrenador celeste Diego Aguirre habló de la ausencia del llamado Bebote y resaltó que Iván Morales aprovechó su primera oportunidad al marcar el gol de la victoria. "Tuvimos unos días difíciles con la ida de Santi, que fue algo que no esperábamos, o teníamos la información, pero en el fondo queríamos que se quedara, lamentablemente para el interés nuestro no se pudo quedar y fue una baja muy sensible porque era un jugador absolutamente desequilibrante, y seguramente lo vamos a extrañar mucho más allá de que estamos contentos por su oportunidad. Cada partido es una oportunidad para todos los jugadores y hoy Iván tuvo la oportunidad y la aprovechó, estoy contento con ese gol", dijo Eduardo Aguirre en la conferencia de prensa posterior al partido.

Respecto a la titularidad de Iván Morales quien antes de la salida de Santiago Giménez parecía no seguir en planes de Cruz Azul, Diego Aguirre dijo que el delantero chileno llegó al partido contra Necaxa "muy motivado porque yo al otro día del partido contra Atlético de San Luis, cuando íbamos para el Aeropuerto y me confirmaron que Santi estaba viajando, llamé a Iván y le dije 'prepárate porque para el próximo partido vas a ser titular, y tienes tres días para mentalizarte y prepararte para esa gran oportunidad. Él trabajó muy bien y hoy pudo tener esa recompensa del gol que para todo 9 y para todo goleador es fundamental".

Diego Aguirre espera a Ramiro Funes Mori

"Fue todo muy rapido, en dos o tres días pasaron todas esas situaciones. Se confirmó la ida de Santi y tuvimos las bajas de Mayorga y de Cata, y hablamos con Jaime Ordiales de concentrarnos en este partido, no importaban los problemas sino en darle confianza a los jugadores que estaban y tratar de ganar este partido, y a partir de ahí quedamos en juntarnos para evaluar si vamos a hacer alguna incorporación más allá del zaguero que está muy cerca de concretarse".

Y sobre el defensa central que está esperando, Diego Aguirre confió en que el argentino Ramiro Funes Mori se integre en los próximos días a Cruz Azul y pueda jugar el partido de la séptima jornada contra el Santos. "Es una situación atípica lo rápido que se va a terminar este torneo por el tema del Mundial y nos preocupa que pasan los partidos y no podamos tener las incorporaciones; lo que pasa es que prefiero perder un poco de tiempo y asegurarme de que viene un buen jugador y no al revés: ganar un jugador que no sea de tanta calidad. En el caso de Funes Mori, por la información que yo tengo, está muy cercana su incorporación, quedan algunos detalles que se van a completar. Yo me imagino que el lunes o martes el jugador ya va a estar trabajando con nosotros y por qué no con la posibilidad de jugar el próximo partido.