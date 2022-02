Cruz Azul cayó de manera agónica por 1-2 frente a Santos Laguna en el Estadio Azteca y la afición no se fue del todo contenta con el rendimiento de algunos jugadores. Con el que más se pronunciaron fue con Bryan Angulo, el delantero ecuatoriano de 26 años que suma más de 50 partidos con la playera celeste. Su actuación no fue buena en la noche de ayer, por lo que Juan Reynoso decidió quitarlo del campo de juego a los 11 minutos del segundo tiempo.

Tras no gravitar en el juego, el oriundo de Guayaquil le dejó su lugar a Santiago Giménez y se dio uno de los momentos destacados del partido. Parte de la afición lo abucheó cuando salía; mientras que segundos después el argentino fue recibido con una enorme ovación. Esto, por supuesto, generó un malestar en el jugador y en el propio entrenador, quien decidió defenderlo en conferencia de prensa.

"(Tengo una) Tristeza total, la verdad en casa uno pensaría que vamos a jugar con uno más (por la afición), que nos van a apoyar en las buenas y en las malas. Individualizar de repente algún mal detalle, algún mal control, creo que no es la imagen y no es lo que queremos nosotros de la afición", apuntó con contundencia el DT peruano.

Más adelante agregó: "Asumimos que dejamos de hacer cosas, que seguro la afición tiene todo el derecho a pronunciarse pero creo que de local no puede volver a pasar, ni con Bryan ni con otro jugador. Por lo menos en el tiempo que yo he estado acá el jugador y el auxiliar del cuerpo técnico no había pasado y espero que haya sido un accidente y no se vuelva a repetir porque los aficionados de Cruz Azul hemos perseverado para ver ganar nuevamente al equipo".

El partido de Bryan Angulo vs. Santos Laguna

Según los números registrados por Opta, la noche de Bryan Angulo se resume con: 3 disparos, 7 pases completados de 10 intentos y 0 faltas generadas. No produjo ocasiones claras de gol, no logró ningún regate y perdió 6 veces la posesión de la pelota. Además, en lo que va de la temporada (entre Liga MX y Concachampions) acumula 1 gol (Monterrey) y 1 asistencia (Tijuana).