Cruz Azul empieza a ajustar el equipo para la recta final de campeonato debido a que busca acortar la brecha entre, por el momento, los cuatro clasificados directos a la Liguilla de la Liga MX. Mientras esto sucede, Juan Reynoso perdió a Bryan Angulo, por lo que Sebastián Jurado le deseó lo mejor, pero destacó que se van el medio del torneo.

La situación del atacante de Guayaquil no tuvo marcha atrás luego de que haya recibido una oferta de Santos de Brasil para tenerlo en su equipo de cara a la próxima copa libertadores. A su vez, gran parte de esta situación tiene la culpa la directiva de la Máquina ya que le debían dinero a un futbolista que comenzó a hacer clave tras la salida de Jonathan Rodríguez.

Por otro lado, quien se refirió a la salida de Bryan Angulo fue Sebastián Jurado, quien hoy reemplaza Jesús Corona en la portería de Cruz Azul. “Desearle el mayor de los éxitos, siempre que parte un compañero es complicado, en esta instancia de torneo es difícil, pero desearle lo mejor, sabemos la calidad de persona que es y aportó mucho a la institución, que le salgan bien sus planes y nosotros a enfocarnos a lo que viene”, comentó el portero de la Máquina según lo informado por Diario Récord.

Y agregó: “Nosotros ya estamos en lo que nos corresponde y nos hemos enfrentado a muchas bajas, no porque se hayan ido, pero si por lesiones y se han cubierto muy bien los puestos y esta no será la excepción. Sabemos que todos los compañeros que juegan en ataque tienen mucha calidad y lo van a hacer fenomenal”.

Jurado confiado en la portería de Cruz Azul

Por otro lado, Sebastián Jurado comentó que se siente confiado en la portería del Cruz Azu, a pesar de su error contra la Franja. “Yo me siento bien con el correr de los partidos, tuve un error muy puntual contra Puebla, pero son cosas del futbol, el que no participa no se equivoca y en el caso de la portería un error casi siempre acaba en gol, pero esto es de seguir aprendido, creo que en el duelo contra Montreal sentí una tranquilidad importante y siempre tengo el respaldo de Chuy y el Conejo”, finalizó.