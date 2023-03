En el partido correspondiente a la Jornada 4 (pendiente) del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, Cruz Azul apenas pudo empatar 2-2 en su visita a Querétaro en el Estadio de La Corregidora. Con este resultado, el equipo de la Ciudad de México perdió la gran posibilidad de acercarse al lote que pelea por ingresar a puestos de clasificación directa a la Liguilla.

La Máquina comenzó ganando con un tanto de Jesús Escoboza en el cierre del primer tiempo; pero los Gallos remontaron gracias a Rafael Fernández y Miguel Barbieri. Y cuando parecía que se llevaban su segundo triunfo en el campeonato, apareció Augusto Lotti para rescatar un punto celeste. ¿Qué opinó Ricardo Ferretti sobre la acutación de los suyos?

El Tuca platicó en conferencia de prensa tras el empate de sus dirigidos y lanzó una inesperada confesión: aceptó que fueron superados por el rival. "Yo creo que el resultado es justo, así como nosotros tuvimos cierta cantidad de oportunidades ellos también las tuvieron, el equipo Querétaro fue mejor que nosotros, logramos el empate y estuvimos cerca de ganar, pero analizando todo el partido, es un resultado justo", apuntó.

Por otra parte, se lamentó por haber dejado ir la oportunidad de acercarse a los primeros puestos, aunque todavía tiene fe en que lo pueden lograr: "La oportunidad que nosotros teníamos de acercarnos a los primeros lugares no se logró, hay que seguir trabajando, la calificación sigue estando en nuestras manos, pero debemos mejorar ciertos aspectos para los próximos rivales que vamos a enfrentar".

Ricardo Ferretti habló sobre el arbitraje

Por último, Ricardo Ferretti fue consultado sobre la actuación de Óscar Mejía García. Pero no quiso entrar en ningún tipo de polémica. "El arbitraje yo creo que todo ser humano está propenso a equivocarse, pero no influyó en el resultado, en mi punto de vista la actuación fue bastante acertada, yo no soy quién para juzgar", sentenció.