Hace poco más de una hora, América humilló a Cruz Azul luego de golearlo por 7-0 en una nueva edición del Clásico Joven de la Liga MX. Tras el encuentro, Jorge Verzi fue el encargado de hablar en conferencia de prensa, ante la ausencia de Diego Aguirre, y apuntó contra jugadores y directiva de la Máquina como los culpables de la humillación que sufrieron.

En el Estadio Azteca solamente hubo un equipo y poco se pudo ver del conjunto de la Noria en 90 minutos de juegos. Fue tal la magnitud de la derrota que superó todo tipo de antecedente ya que es la primera vez en el historial que hay siete goles diferencias entre ellos.

Por otra parte, luego del encuentro quien dio la cara fue Jorge Verzi, ya que Diego Aguirre no estaba presente por tener dos fechas de expulsión. En la conferencia de prensa el auxiliar técnico no supo precisar si seguían siendo el cuerpo técnico de Cruz Azul, pero marcó a los culpables de la humillación que sufrieron a manos de América.

“No puedo contestar porque no estoy enterado de nada de eso. Es un momento de mucha vergüenza deportiva y nosotros entendemos como cuerpo técnico que es un momento de adversidad, redoblar esfuerzos, trabajar más que nunca. En esto no estamos solos, hay que ir para adelante los jugadores y manager del equipo. Lo demás ya no depende de nosotros”, expresó.

Y agregó: “Es reiterar lo que dije antes. Nuestra forma de encarar el momento es redoblando esfuerzos y trabajando más que nunca. Lo otro no pasa a la órbita nuestra. Entiendo que somos el cuerpo técnico, tenemos que dar la cara a pesar de ser un momento tan difícil. Todos somos parte del problema”.