Cruz Azul inicia una nueva etapa bajo la conducción de Diego Aguirre, quien asumió las riendas de la Máquina con el objetivo de recuperar el protagonismo en el torneo Apertura 2022. Pero el DT uruguayo tendrá una dura prueba antes del arranque de temporada, pues debe enfrentar a nada menos que el Atlas.

El partido se llevará a cabo bajo una nueva modalidad que tiene por nombre Supercopa y no Campeón de Campeones, debido a que el Atlas obtuvo el Bicampeonato de la Liga MX. Y si bien hay altas expectativas por tratarse de la primera presentación de Aguirre, el timonel considera que hay que ir paso a paso.

“Es un desafío lindo el juego de mañana, es verdad que tenemos poco tiempo y hemos trabajado mucho y con algunas dificultades y ha existido respuesta de los jugadores pero necesito adaptación y me falta conocer mucho y sobre el juego que sea oficial lo hace muy importante y debemos prepararnos para ganar y darle al aficionado del Azul una alegría”, dijo Aguirre en rueda de prensa.

A pesar de las pocas semanas que tiene al frente de los Cementeros, el estratega sudamericano se siente muy cómodo en esta nueva etapa y considera que han hecho un buen trabajo en la planificación de la temporada. Sin embargo, Aguirre considera que solo con el tiempo entenderá mejor el futbol mexicano y el contexto en el que Cruz Azul debe competir por grandes objetivos.

"Me he sentido cómodo, me han recibido bien y hemos trabajo dentro de las posibilidades bien y obvio que hay cosas por hacer porque no hemos tenido la posibilidad de no tener a los jugadores, pero en mi caso, que soy nuevo, claro que quiero más entrenamientos para conocer a los jugadores más y seguro iré entendiendo más lo que es el futbol mexicano", concluyó.