Las eliminaciones de Cruz Azul en la Concacaf Champions League y Liga MX obligaron a Juan Máximo Reynoso a armar las maletas y salir de la institución. La directiva del cuadro de La Noria activó la búsqueda de su reemplazante y rápidamente llegó a un acuerdo, el cual terminó por formalizarse hace instantes.

Este lunes 30 de mayo por la tarde, en el Hotel Galerías Plaza San Jerónimo de la CDMX, Diego Aguirre fue anunciado como nuevo director técnico de La Máquina, con contrato hasta mediados del 2023. El estratega uruguayo, de paso por países como Brasil y Argentina, comenzará a trabajar rápidamente en el análisis y armado de la plantilla para también influir en las búsquedas del mercado de fichajes.

Acompañado del presidente de la cooperativa, Víctor Velázquez, y el director deportivo, Jaime Ordiales, el entrenador charrúa brindó una conferencia de prensa donde calificó como un honor poder llegar al futbol mexicano y al primer equipo Cementero, mientras que auguró grandes resultados para la institución bajo su conducción.

"Para mi es un honor, un privilegio, que me hayan abierto las puertas en un hermoso país como México y en un gran club como es Cruz Azul. Venimos dispuestos junto a mi cuerpo técnico a dar lo mejor de nosotros, es un desafío muy lindo, muy grande, una gran responsabilidad, y venimos a darlo absolutamente todo por el bien del club. El compromiso es total y descontamos que vamos a tener una buena experiencia juntos", declaró.

"Venimos a dar todo de nosotros, por el bien del club. Sentimos que es una muy linda responsabilidad, pero a la vez confianza de poder darle a la afición algo importante. Venimos con un objetivo alto porque la exigencia del club es así", añadió.

El proyecto de Diego Aguirre en Cruz Azul

El entrenador argumentó por donde pasarán los desafíos al frente de La Máquina, y deseó permanecer por mucho más que su primer año de contrato: "El proyecto de Cruz Azul tiene que ser de crecimiento, de mejora, de poder dar oportunidad a los jovenes, y que sea un proyecto duradero. El tiempo de contrato es por un año hasta 2023, pero esperemos que sea por mucho más".

"El proyecto de Cruz Azul me sedujo desde el primer momento, es una institución que conozco muy bien, tengo amigos que han sido futbolistas acá, he tenido diálogo con entrenadores que estuvieron en Cruz Azul y lo ponían como una institución modelo y un club importante a todo nivel. Para mí, entrar a un nuevo país y a una nueva institución como Cruz Azul me sedujo totalmente. La motivación es total", detalló.