Cruz Azul vive un momento de cambios, estando por anunciar a su nuevo director técnico y seguramente muchas altas y bajas, lo cual mantiene a la afición atenta de cada movimiento que se haga.

Uno de los elementos que tuvo un buen primer torneo sin llegar a destacar es Ángel Romero, delantero paraguayo de 29 años que ha logrado adaptarse al equipo, aunque teniendo aún más por demostrar.

El Melli tiene a su hermano Óscar jugando en Boca, y hace unos días prefirió esquivar una pregunta sobre si Ángel iba a incorporarse a las filas Xeneizes, sabiendo que estos elementos suelen jugar en los mismos equipos.

Este martes 24, el atacante de la Máquina charló con Futbol a lo Grande, contando cuál es su principal deseo: "Tengo hasta diciembre contrato con el Cruz Azul, si ellos quieren renovar estamos a tiempo de charlar. Despues de mis vacaciones seguro hablamos. Cruz Azul tiene la prioridad para la renovacion".

A inicios de año llegó a México, asegurando que sí charló con el cuadro Bostero, pero fue más informal el acercamiento: "En enero hable con la gente de Boca y no fue como se dijo, solo me preguntaron mi situacion y no llegó una oferta oficial", remarcó para cerrar.

UN DELANTERO VERSÁTIL

Durante el Clausura 2022, Romero disputó 15 partidos con Cruz Azul, marcando 1 gol. Se desempeñó como mediapunta, extremo y centro delantero, contando en la misma entrevista que le gusta más jugar por el centro del campo.