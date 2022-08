El triste momento de Cruz Azul está acaparando las miradas de todos en México. No solo porque Diego Aguirre dejó de ser el entrenador del equipo capitalino después de 10 partidos, sino porque, a las afueras de La Noria, los jugadores están sufriendo amenazas constantes por parte de un grupo de aficionados.

Habrá clima tenso en la relación entre las dos partes hasta que los resultados acompañen al Potro Gutiérrez durante su etapa como interino, o hasta que se nombre al nuevo timonel de La Máquina. Nombres como Hugo Sánchez, Chaco Giménez, Ricardo Ferretti y Antonio Mohamed aparecieron en el radar de la directiva, pero una famosa personalidad se postuló, a modo de broma, para tomar el mando...

"¿Quién te gustaría de técnico para Cruz Azul?", le preguntaron a Franco Escamilla, en vivo. La respuesta del comediante fue de las mejores que se pudieron escuchar desde que el Club América goleó 7-0 en el Clásico Joven: "Al chile, yo mero". Entre risas, y también bronca, dio a conocer cuál sería su táctica:

"Al chile, de huevos. Futbol total, como La Naranja Mecánica. Todos atacan y todos defienden. ¿Qué son estas puterías de 'yo no ataco porque soy defensa y yo no defiendo porque soy delantero'. Imagínate a un comediante que dice 'yo no cuento chistes o yo no hago imitaciones'. Qué clase de pendejada...".

"Si el Tata Martino no tiene que estar en los partidos, ¿por qué yo sí? Yo voy a dirigir desde lejos", agregó Franco Escamilla, cuando fue consultado sobre cómo se repartiría entre sus giras y los juegos de Cruz Azul en la Liga MX. Otro cementero de pura cepa que mostró su descontento con el presente del equipo.