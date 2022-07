El arranque del Apertura 2022 ha tenido como principal figura de Cruz Azul a su delantero, Santiago Giménez. El atacante de apenas 21 años marcó dos goles en la igualdad 2-2 ante Puebla, por la cuarta jornada del certamen, y llegó a cinco gritos en cuatro partidos disputados.

Al término del encuentro, comenzó a hablarse con mayor intensidad sobre la posible salida de Santiago Giménez, con destino al Feyenoord de Rotterdam, equipo que pagaría una interesante suma de dinero por el 70% del pase, porcentaje que Cruz Azul está dispuesto a vender.

Aunque todavía no se ha realizado ningún anuncio oficial, las últimas versiones indican que el acuerdo entre clubes está cerrado, por lo que las próximas horas serán fundamentales para ver si Santiago Giménez confirma o no su partida al continente europeo.

Sin embargo, el delantero de Cruz Azul también aspira a estar en Qatar 2022. En ese sentido, según informaron en Diario Récord, Gerardo Martino prefiere que el atacante continúe desarrollándose en la Liga MX, donde ya juega con regularidad, en lugar de partir a una nueva experiencia en la previa al Mundial.

¿Qué dijo Giménez?

Al término del encuentro, Santiago Giménez fue consultado acerca de su partida al Feyenoord: "Claro, hay posibilidades, como puede ser el último como no por que no hay nada seguro, la verdad es que le tengo un enorme cariño a este club y hasta que tenga el último pie afuera es cuando ya se decide todo. Me pone muy triste tener que salir, pero así son los sueños", expresó el goleador de la Máquina.