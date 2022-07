Cruz Azul no tuvo un partido sencillo ante Puebla, uno de los equipos en mejor estado de forma en este arranque de temporada en el Torneo Apertura 2022. Sin embargo, la Máquina pudo rescatar un punto ante la Franja gracias a la soberbia actuación de uno de los jugadores del momento en la Liga MX: Santiago Giménez, autor de un doblete contra los Camoteros en el Estadio Azteca.

Esa pudo ser la última presentación del Chaquito con la playera de los Cementeros, toda vez que su traspaso al Feyenoord parece prácticamente cerrado. El delantero sostiene que todavía no hay nada hecho con el conjunto neerlandés, pero dejó entrever que solo faltan unos detalles para que se concrete su salida y además reconoció que la Eredivisie es una liga que le llama la atención.

"La verdad me pone muy triste tener que salir, aunque no hay nada seguro, para mí es emocionante. No hay nada seguro todavía, no me gusta hablar antes de tiempo, así que primero estoy concentrado aquí. La liga holandesa es una gran liga y espero que me vaya muy bien", expresó el atacante de la Máquina a TUDN tras el empate conseguido en la Jornada 4.

En ese sentido, Santi apuesta por mantener su mente en Cruz Azul hasta tanto no sea oficial su salida al futbol europeo. "¿Último partido? Sí, claro, hay posibilidades. Cómo puede ser el último, puede no serlo. Todavía no es nada seguro. La verdad es que le tengo un cariño enorme al Cruz Azul y hasta que tenga el último pie afuera es cuando ya se decide todo”.

Los números de Santi Giménez

El Bebote ha tenido un extraordinario rendimiento en lo que va del Apertura 2022, donde ha mostrado su mejor versión bajo la conducción de Diego Aguirre. Giménez es el máximo goleador del torneo con cinco anotaciones en cuatro partidos disputados, siendo el principal referente ofensivo de los Cementeros hasta el momento.