El debate sobre quién es el GOAT en los distintos deportes siempre da que hablar, pero si hay uno en el que la discusión es realmente reñida, ese es la Fórmula 1. En la mayoría de las disciplinas, los aficionados se basan en los títulos ganados como principal parámetro para inclinarse por uno u otro, pero en el Gran Circo hay dos que comparten el récord de más Mundiales: Michael Schumacher y Lewis Hamilton.

Si bien es cierto que hubo -y hay- excelentes pilotos como Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Ayrton Senna o el propio Max Verstappen; lo cierto es que la discusión suele quedarse entre Schumacher y Hamilton. Ahora bien, en las últimas horas, un emblema de la Fórmula 1 que trabajó con ambos dio su veredicto y se inclinó por uno sin dudarlo: “No hay nada por encima de él”.

Se trata de Ross Brawn, exdirector de equipo de Benetton, Ferrari y Mercedes, entre otros. Este exitoso ingeniero británico tuvo a Schumacher precisamente en las dos primeras escuderías mencionadas y juntos se hincharon a Mundiales. Y es que fue bajo su tutela que el Kaiser consiguió el récord que actualmente comparte con Hamilton, a quien Brawn guió en las Flechas Plateadas hasta 2013, cuando fue reemplazado por Toto Wolff.

La elección de Ross Brawn entre Michael Schumacher y Lewis Hamilton

En una entrevista con la revista francesa ‘Auto Hebdo’, Brawn fue consultado sobre quién es el mejor piloto de todos los tiempos entre Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Fue entonces cuando Ross elaboró una extensa respuesta para explicar por qué ‘Schumi’ es el más grande de todos los tiempos en la Fórmula 1.

Brawn asegura que dentro de Hamilton había el mismo “compromiso, talento y deseo” que Schumacher, pero con un “enfoque diferente”. “Haberle ayudado a conseguir cada uno de sus siete títulos de campeón del mundo fue algo excepcional para mí. No hay nada por encima de Michael“, sentenció el retirado director de equipo.

No obstante, los elogios no quedaron allí. “Hace falta talento, y el suyo era enorme. La historia de la Fórmula 1 está llena de pilotos con mucho talento, pero que no saben ponerlo en práctica y Michael sabía eso. No hay duda de que tenía una condición física excepcional, un enorme poder de concentración y un compromiso sin igual, tenía todos los atributos necesarios y la inteligencia para quemar etapas“, completó Brawn.