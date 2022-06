Con la llegada de Diego Aguirre ya consumada, Cruz Azul empezó a preparar el inicio del Apertura 2022 de la Liga MX. El debut en el campeonato mexicano será el sábado 2 de julio frente a Tigres UANL, en Nuevo León. Pero aún queda mucho por recorrer hasta llegar al viaje con destino a tierras regiomontanas...

Del 5 de junio hasta el 11, del mismo mes, los conducidos por el uruguayo estarán realizando la primera parte de la pretemporada en Cancún, Quintana Roo. Mientras tanto, con el mercado de pases comenzado, Jaime Ordiales trabajará para cumplir con las expectativas del nuevo estratega de los de La Noria.

Entre tantos movimientos del periodo de transferencias que se difundieron en los medios de comunicación y las redes sociales se habló de la posibilidad de un importante intercambio. ¿Carlos González podría vestir la playera de los capitalinos? Es una opción, pero Tigres solicitaría los servicios de Ignacio Rivero.

Frente a esta situación, uno de los líderes de opinión del periodismo de México y confeso aficionado de Cruz Azul tomó la palabra desde su cuenta personal de Twitter. ¡Está negado a despedirse del futbolista polifuncional charrúa! Javier Alarcón defendió, a capa y espada, la continuidad del ex Xolos de Tijuana...

"Jaime Ordiales, no te equivoques. Ese no se negocia en Cruz Azul. No tiene que ver necesariamente con la calidad. Es muy útil y se rompe el alma 24/7. Y no es mercenario", escribió el ex-Televisa a través de las redes sociales. ¿Llegará el adiós a Ignacio Rivero o tendrá la oportunidad de mostrarse con Diego Aguirre?

