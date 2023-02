El descalabro de Cruz Azul el último fin de semana ante el Deportivo Toluca significó el final de la era de Raúl Gutiérrez como director técnico del primer equipo. Este lunes, la institución despidió oficialmente al Potro, designó un interino para afrontar el próximo partido ante Puebla, y comenzó a buscar al reemplazante ideal.

A la directiva de La Máquina le está corriendo el tiempo y necesita tomar una decisión. Varios han sido los nombres importantes vinculados a la órbita de los Cementeros, sin embargo, en las últimas horas uno de ellos habría tomado ventaja para desembarcar en La Noria: se trata de un histórico absoluto para el balompié azteca.

De acuerdo a información de Juan Carlos Zúñiga para W Deportes, Hugo Sánchez es quien está más cerca de convertirse en nuevo director técnico de Cruz Azul. Según esta fuente, los altos mandos ya han mantenido negociaciones con el Pentapichichi y analizan acelerar con la contratación definitiva.

Por otra parte, el ex del Real Madrid está dispuesto a hacerse cargo del banquillo Cementero, y se encontraría a la espera del sí definitivo de parte de Víctor Velázquez y los suyos. No es la primera vez que el ex del Real Madrid y bicampeón como estratega de Pumas suena para llegar al banquillo.

En diciembre de 2020, cuando Robert Dante Siboldi dejó su cargo después de la bochornosa eliminación ante Pumas, Hugol estuvo a un paso de ocupar el puesto que hoy se encuentra vacante. Un año y medio después, cuando Juan Reynoso anunció su salida en mediadios de 2022, de nueva cuenta volvió a estar muy cerca, pero las internas dirigenciales terminaron por relegarlo en favor de Diego Aguirre.

¿Cuándo fue la última vez que Hugo Sánchez dirigió a un equipo?

La última experiencia de Hugo Sánchez como estratega en la Primera División fue en el año 2012, cuando tomó las riendas de los Tuzos del Pachuca. Sin embargo, tras 24 encuentros disputados, se despidió tras 9 triunfos, 7 empates y 8 derrotas, para dar paso a una carrera volcada a la televisión.

Los títulos del Pentapichichi en calidad de entrenador fueron todos con Universidad Nacional: bicampeón en los torneos Clausura y Apertura 2004, además del Campeón de Campeones correspondiente a aquel año.