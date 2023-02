El inicio del Clausura 2023 de Cruz Azul no ha sido para nada alentador, ya que solamente lograron rescatar un punto y el rendimiento del equipo no fue bueno. A pesar de que realizaron contrataciones en el último mercado de pases, no habrían sido específicamente del gusto de Raúl Guitérrez. Y al realidad es que el entrenador se encuentra caminando por la cuerda floja.

La realidad es que el Potro no ha mostrado una buena faceta y la directiva le habría dado tiempo hasta la siguiente fecha para revertir la dinámica negativa del equipo. Y lo cierto es que no tendrá un partido sencillo contra Toluca, por lo que ya se está trabajando en encontrar un reemplazante. Entonces, en Cruz Azul hay un ambiente bastante tenso.

Los posibles reemplazantes de Potro Gutiérrez en Cruz Azul

Según informó 'Record', uno de los principales apuntados se trata de Juan Francisco Palencia, quien tuvo un paso irregular por el fútbol mexicano como entrenador. Sin embargo, se encuentra sin trabajo y actualmente está residiendo en Barcelona. Por lo tanto, sería una opción bastante sencilla de convencer.

Uno de los nombres más alejados de la realidad es el de Ricardo Ferretti, quien es el preferido del presidente. El problema es que su última imagen la dejó en Juárez y no fue nada positiva. Aún así, el 'Tuca' ha demostrado ser un entrenador especial para situaciones críticas y podría ser de mucha ayuda para el momento que atraviesa Cruz Azul.

Por otro lado, Antonio Mohamed parece ser la posibilidad más interesante debido a que viene de hacer un gran trabajo en Atlético Mineiro. Además, al no tener club, también se lo podría convencer de una manera sencilla. Además, el argentino ya demostró que conoce el fútbol mexicano a la perfección y podría potenciar la plantilla.