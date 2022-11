Al igual que muchos equipos de la Liga MX, Cruz Azul se encuentra en plena preparación para el próximo Clausura 2023, por lo que ya comenzaron con la pretemporada en Cancún. Por otro lado, en las últimas horas se informó que la Máquina intenta deshacerse de una de uno de sus futbolistas, pero no puede por sus altas pretenciones. ¿Cederán?

El Apertura 2022 dejó un duro golpe en todo el conjunto de la Noria debido a que no pudo quedarse con el trofeo tras ser eliminado ante Rayados de Monterrey. A esto se le suma la durísima derrota ante América por 7-0 en el Clásico Joven, por lo que la afición pidió la salida de varios de sus jugadores.

Por otro lado, en el día de Víctor Manuel Velázquez confirmó al Potro Gutiérrez por un año más como técnico de la Máquina. Tras esta decisión, el entrenador de Cruz Azul marcó que varios jugadores no serán tenidos en cuenta para el próximo torneo, por lo que la directiva busca colocarlo en otro equipo.

Uno de ellos es Iván Morales, a quien el Conjunto de la Noria no puede encontrarle un equipo por las pretenciones. “El ex #ColoColo Iván Morales no entra en los planes de #CruzAzul para el próximo 2023, tiene propuestas de dos clubes de Sudamérica que no trascendieron (para emigrar a préstamo), si La Máquina no se hace cargo de parte del contrato, difícil prosperen, le buscan una salida”, informó Nahuel Freire en Twitter.

De esta manera, Cruz Azul deberá bajar las exigencias ya que será muy difícil que puedan colocar al atacante en otra institución. Cabe recordar que en la misma situación se encuentran Ángel romero y Luis Abram, quienes fueron descartados por el Potro Gutiérrez para el Clausura 2023.