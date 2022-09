Cruz Azul viene de sufrir uno de los peores momentos de su historia, en lo que fue visita al Estadio Azteca, donde el América goleó por 7-0. Desués de la histórica goleada, Diego Aguirre fue despedido, la afición alzó la voz y el equipo supo una victoria ante Querétaro. Pero aquel encuentro todavía duele.

A dos semanas de aquel encuentro, el argentino Carlos Rotondi habló con Mediotiempo y contó cuáles son sus sensaciones: "Después del partido contra América el equipo quedó muy dolido. Son cosas que no pueden pasar en un club como Cruz Azul; nos sentimos muy culpables y avergonzados de lo que pasó", expresó el reciente fichaje.

Pese a que la Máquina se recuperó en la última jornada con una sufrida victoria por 2-1 ante Querétaro, Rotondi reconoce que la goleada sufrida aún molesta: "Esas cosas son dolorosas y habrá un tiempo en que va a doler. Hay que trabajar, salir al frente y tratar de revertir esta situación. El último partido nos dio un envión y ojalá eso sea el inicio de algo mejor", expresó Rotondi, quien llegó para este Apertura 2022 desde Defensa y Justicia.

Su primer gol

Rotondi marcó ante Querétaro su primer gol con la Máquina Cementera, por lo que afirmó: "Estoy feliz, porque ya había tenido chances de convertir, me habían anulado un gol. Lo necesitaba para dar confianza. Fue una jugada increíble y me salió un lindo cabezazo. Fue un desahogo. Siento que me costó la adaptación, la altura no me fue fácil", reflexionó el atacante.

Su llegada a la Máquina

Por otro lado, Rotondi también se refirió acerca de cómo fue su arribo al equipo: "Me ha costado porque en Newell's no tuve la oportunidad de jugar y de ahí me tocó irme a la B de Chile dónde pude sumar minutos, tuve un buen año y pasé a primera con Santiago Wanderers. Ahí tuve un año excelente, increíble y me tocó pasar a Defensa y Justicia, un club donde me potencié mucho, pude agarrar ritmo, jugué torneos internacionales y eso me dio la oportunidad de dar el salto a Cruz Azul".