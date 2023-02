"No hay mejor bombero que él": Erik Lira elogió la labor de Joaquín Moreno

El oxígeno regresó a La Noria con la victoria del fin de semana ante Puebla. Pese a eso, Cruz Azul no puede desconcentrarse, pues deben seguir sumando puntos si quieren seguir subiendo posiciones en clasificación. Con la noticia de que Joaquín Moreno seguirá al mando del equipo hasta el duelo del próximo fin de semana ante Bravos de Juárez, Erik Lira aprovechó la conferencia de prensa para hablar bien del interino.

La situación en el conjunto cementero sigue siendo crítica, pero el triunfo que consiguieron fuera de casa ilusiona y levanta los ánimos en el vestidor. En su rol como entrenador interino, Joaquín Moreno encontró la manera de motivar y hacer que el equipo consiga sumar sus primeros tres puntos en este torneo.

Con duelo de mañana ante Atlas, Erik Lira se sentó a hablar con la prensa y no tuvo más que palabras de confianza y halagos para el entrenador interino de la Máquina: "Nosotros estamos a disposición del profe que está ahora. Mañana el que dirige el partido es él. No sabemos qué es lo que va a pasar. Hay que darlo todo en los entrenamientos y ganarse un lugar. El profe es alguien que quiere mucho a la institución. Creo que no hay mejor bombero que él".

El mediocampista formado en Pumas es consciente de las dificultades que han tenido en este comienzo del torneo ganar el partido pendiente ante los Rojinegros será una gran oportunidad para volver a meterse, por lo menos en en puestos de Repechaje. "Esto es así. Hoy estás y mañana quien sabe. No sé si tengamos que salvar el torneo porque apenas vamos a la mitad. Eso sí, tenemos que estar en los primeros puestos. Hay que dar la cara y sacar los partidos que tenemos ahora. El grupo está unido", decretó Lira ante la prensa.

¿Cómo le ha ido a Erik Lira?

El pivote de 22 años lleva seis partidos jugados en lo que va del Clausura 2023 y está entre los 10 mejores rendimientos de la plantilla azul (según los puntajes del SofaScore). Por el momento, está apto para jugar ante Atlas y seguramente será uno de los 11 titulares. ¿Conseguirán su segunda victoria al hilo para salir del fondo?