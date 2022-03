A diferencia de los grandes equipos de la Liga MX, el Cruz Azul decidió aprovechar el parate de Eliminatorias Concacaf rumbo a Qatar 2022 para recuperar energías y comenzar a planificar la recta final del semestre, donde tendrá compromisos fundamentales por el Torneo Clausura 2022 y la Concacaf Champions League.

A pesar de que la directiva y Juan Reynoso decidieron no programar amistosos debido al largo trajin de partido, sí hay elementos de La Máquina que no descansarán. Y es que Charly Rodríguez, Uriel Antuna y Santiago Giménez estarán con la Selección Mexicana luchando para obtener el boleto a la Copa del Mundo. Estas son las novedades principales del día en La Noria...

Bryan Angulo tiene un acuerdo con Santos

De acuerdo a información publicada por TNT Sports, Bryan Angulo habría aceptado la suculenta cifra económica que el Santos de Brasil le ha ofrecido: serían aproximadamente 500 mil reales al mes, algo así como 100 mil dólares. El 'Cuco' ha perdido terreno, es criticado y hace fuerza para poder salir de La Noria. Resta saber la reacción desde el club Cementero...

Santi Giménez se ilusiona con Qatar 2022

Santi Giménez, uno de los miembros de La Máquina convocados por el Tata Martino, reafirmó su confianza en poder estar en Qatar 2022. "Quiero defender los colores de México. Desde los dos años estoy aquí, me siento más mexicano que argentino. Yo tomé esta decisión con el corazón. Yo siempre lo he dicho, tengo fe en dios y la probabilidad de cómo me veo allá (Qatar) es al 100%. Sé que es una competencia dura, pero la fe siempre va a estar ahí y el trabajo también", le dijo a Daniel Sandoval.