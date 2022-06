La Máquina de Cruz Azul avanza con sus trabajos de pretemporada rumbo al comienzo del Torneo Apertura 2022, mientras la directiva intenta amarrar algunos refuerzos puntuales en el mercado de fichjes de verano, pues incluso desde dentro de la plantilla ya se alarman públicamente al señalar que "el plantel está corto".

Mientras tanto, el miércoles estuvo marcado por una despedida que ya resultaba inminente. A través de las redes sociales, el Cuadro Cementero le dijo 'adiós' a uno de los referentes de sus últimos años: Pablo Aguilar, ganador de cuatro títulos, incluida la tan ansiada novena. Y en La Noria ya apuntan a su reemplazante.

El posible reemplazante de Pablo Aguilar

De acuerdo a información del diario Récord, en las oficinas Celestes ya tienen a un apuntado para suceder a Pablo Aguilar, y también llegaría desde Paraguay: se trata de Roberto Fernández, defensa de 22 años que pertenece al Guaraní. "Cruz Azul llamó para pedir cotización de Roberto y quedaron en hacer una propuesta. Él será el mejor defensa de Sudamérica en poco tiempo“, detallan.

Pablo Aguilar se despide de Cruz Azul con emotiva carta

A través de sus redes sociales, el experimentado defensa publicó una sentida despedida para todo Cruz Azul: "Creo que no tengo palabras para expresarles todo el agradecimiento que le tengo a esta gran afición. No me cabe duda que sin su apoyo no hubiéramos logrado tan esperado campeonato que juntos lo logramos. Hoy me voy satisfecho por haber entregado todo lo que estaba en mis manos. Hoy me despido con la esperanza de que algún día volveré a portar los colores de esta gran institución, ya sea dentro o fuera de la cancha. Muchas gracias por todo".