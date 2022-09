Potro Gutiérrez no ocultó su bronca tras el empate de Cruz Azul ante Juárez: "No nos puede volver a suceder"

Por la fecha 12 del Apertura 2022, Cruz Azul dejó pasar una chance inmejorable para conseguir su segunda victoria consecutiva tras la histórica goleada que sufrió ante el América. La Máquina igualó 2-2 en su visita a Juárez, en un encuentro que se le presentó favorable desde el principio por la expulsión de Javier Salas en el conjunto local, además de haber tenido una ventaja de dos goles hasta el tramo final del encuentro.

Cruz Azul abrió el trámite por intermedio de un penal convertido por el ecuatoriano Michael Estrada. Minutos más tarde, otro fichaje, Gonzalo Carneiro, estiró la ventaja a dos antes de que el partido se fuera al descanso. Todo parecía encaminado para que la Máquina volviera a sumar de a tres y se metiera, de manera provisoria, en puestos de Repechaje, pero sobre el final llegó la reacción de Juárez.

Los Bravos descontaron gracias a Darío Lezcano y luego llegaron al empate a través de un penal ejecutasdo por Darwin Machís. En conferencia de prensa, Potro Gutiérrez, entrenador de la Máquina, no ocultó su bronca: "Frustrado, porque no es lo que planteaste y no es lo que el equipo puede jugar. Eso tenemos que ser muy críticos y claros en que no nos puede volver a suceder con la calidad de la plantilla. Son de esas lecciones que no podemos darla. Era imperativo sumar de a tres y nos vamos con uno", manifestó.

Asimismo, el Potro Gutiérrez considera que aún tiene mucho trabajo por delante: "Llevamos diez sesiones y para establecer ciertos parámetros, necesitamos trabajo. Definitivamente lo que sucedió en el segundo tiempo no puede volver a suceder. La idea era tener más la pelota, buscar los espacios que te pueden dar el tener un hombre de más. Eso lo logramos por momentos en el primer tiempo y en el segundo pretendíamos que fuera todavía más marcado", analizó el entrenador de la Máquina.

"Un desastre"

El Potro no tuvo reparos a la hora de criticar la actuación del equipo en la segunda mitad, más allá de algunos contratiempos: “Desgraciadamente las circunstancias del juego se pusieron no como lo habíamos planeado. Tuvimos que hacer algunos cambios por tarjeta y otros por lesión y se descompuso el equipo. Son de esas cosas que de repente uno no prevé. Creo que fuimos un desastre el segundo tiempo”, concluyó Gutiérrez.