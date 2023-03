Uno de los movimientos más trascendentes registrados en lo que va del torneo Clasura 2023 de la Liga MX ha sido la presentación de Ricardo el Tuca Ferretti como director ténico del Cruz Azul -junto con su auxiliar técnico Guillermo Vázquez- en sustitución de Raúl el Potro Gutiérrez.

En algún momento, Ricardo Tuca Ferretti y Guillermo Vázquez fueron compañeros como jugadores en los Pumas, luego se han acompañado y rivalizado como directores técnicos. El destino los unió de nuevo en Cruz Azul donde un exjugador celeste habló de su llegada a la Máquina.

Alejandro Castro, quien surgió de Cruz Azul y años después jugó para Pumas, habló de la llegada de Ricardo el Tuca Ferretti y Guillermo Vázquez al equipo celeste: "Me parece muy interesante, además es una combinación que en Pumas obtuvo grandes resultados y en Cruz Azul, pues Memo conoce perfectamente el club, además sabemos que el Tuca es un entrenador que tiene todas las tablas, cuenta con mucha personalidad y muchísima presencia, creo que será una combinación muy interesante, hay que ser pacientes, porque el equipo viene de un proceso diferente. Mi percepción es que el Tuca es una persona que va a poner orden en todos sentidos en el club, creo que es alguien que se involucra, por lo que me contaron varios compañeros, se involucra realmente en el club que le interesa mejorar, pero no sólo por encima, sino en todos los aspectos y creo que eso es algo que cualquier equipo agradece y necesita, todos los equipos del Tuca son muy ordenados, que se empieza de atrás para adelante, cuando los tienes de rival los sufres porque les gusta tener la pelota y creo que en Cruz Azul hay jugadores con esas características, muy capaces, muy técnicos y que se pueden adaptar a lo que él le gusta trabajar".

En declaraciones publicadas por Excélsior, Alejandro Castro recordó la época en que fue dirigido por Guillermo Vázquez en Cruz Azul; juntos vivieron la final del torneo Clausura 2023. "Lo principal es que Memo conoce el club, estuvo ahí dos años y medio, creo que eso es un plus, algo que ayuda muchísimo a entender las necesidades del club, las entrañas del club, creo que eso es un valor agregado muy importante y Memo es una persona muy clara de mente, entiende lo que hay que hacer, tanto adentro como afuera de la cancha. Nos tocó esa final de Cruz Azul contra América, nos tocó ganar una final de Copa con Cruz Azul, luego perdimos con Pumas una final contra Tigres, justamente contra el Tuca, fueron momentos en los que de todo nos tocó vivir, pasamos grandes momentos, pero en Cruz Azul, la verdad recuerdo que jugábamos muy bien, era un equipo ofensivo, un equipo aguerrido, yo disfruté mucho estar en el equipo, disfruté mucho cada platica con él, es una persona muy sencilla, muy fácil en el trato y eso lo agradezco. Después me tocó ser su auxiliar técnico en San Luis y ahí fue otro el tenor en el que nos comunicamos, le tengo un gran aprecio y respeto".

Alejandro Castro elogió al Conejo Pérez

Alejandro Castro habló también con afecto de Oscar el Conejo Pérez quien recientemente asumió el cargo de director deportivo de Cruz Azul: "Tengo un gran aprecio y respeto por el Conejo, cuando yo empezaba a jugar y subí a Primera División, el Conejo estaba ahí, siempre me arropó, así que sólo tengo palabras de agradecimiento y de respeto, le deseo mucho éxito, siempre ha sido un gran profesional, como aficionado de Cruz Azul quiero que le vaya bien a él y a toda la gente que está trabajando ahí, creo que tiene la capacidad suficiente para aportar toda su experiencia y para tomar las mejores decisiones".