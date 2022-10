Después de un torneo que estuvo muy lejos de comenzar según lo esperado, Cruz Azul ha conseguido remontar en la tabla de posiciones y asegurar su participación en Liguilla. El Potro Gutiérrez le ha cambiado la cara a un equipo que se encontraba muy golpeado tras la derrota ante América y el despido de Diego Aguirre.

Ahora, la Máquina Cementera hará las veces de local frente al Club León, en el marco del Repechaje por un lugar en la Liguilla del Apertura 2022. Cruz Azul jugará de local en el Estadio Azteca, tal y como hizo semanas atrás para vencer por 2-1 a los dirigidos por Renato Paiva.

Sin embargo, el entrenador de León considera que la historia puede ser diferente en esta ocasión y avisa que irán por la victoria: "Iremos a jugar contra Cruz Azul, frente a frente, a buscar el triunfo en los 90 minutos. Hace semanas lo hicimos muy mal contra ellos, pero estos partidos son diferentes. Ellos saben también de nuestro potencial", analizó el estratega.

Paiva sabe que su rival ha cambiado la cara con la llegada del Potro Gutiérrez: "Cruz Azul mejoró mucho, creo que debe ser el equipo que más gana en los úiltimos minutos. Va a ser muy difícil, está jugando bien", reconoció el entrenador de la Fiera.

Empate con sabor a poco

León necesitaba una victoria para escalar en la tabla y tener la localía en el Repechaje, pero no estuvo certero en la definición: "Fue uno de los buenos juegos que hemos hecho en casa, pero no hubo eficacia y me deja frustrado. Me duele mucho no tener el juego acá en Casa contra Chivas", admitió Paiva en rueda de prensa.