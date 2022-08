Hace no mucho tiempo fue entrenador del Cruz Azul y varios aficionados le pidieron que regrese al equipo.

¿Quiere volver? Dirigió a Cruz Azul, hoy no tiene club y envió una clara indirecta para reemplazar a Diego Aguirre

Cruz Azul firmó la página más oscura de su historia en la noche de este 20 de agosto del 2022: sufrió la peor derrota desde su fundación y lo hizo ni más ni menos que en un Clásico Joven frente al Club América. En un Estadio Azteca colmado, Richard Sánchez, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés, Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Federico Viñas y Salvador Reyes le dieron el ¡7-0! a los Azulcremas.

Este resultado representa un puñal para todos los fanáticos de La Máquina, quienes tuvieron que ver cómo el equipo de sus amores era aplastado sin piedad por el acérrimo rival. Y mientras ellos se expresan a través de pintadas en las instalaciones del club, hay algunos excementeros que también se mostraron muy golpeados. Un claro ejemplo de esto es Paco Jémez, quien ni siquiera se ha formado en La Noria.

El entrenador español solamente dirigió durante una temporada a Cruz Azul, hace 5 años. Aún así, siempre está al pendiente del equipo: vio el partido y se mostró muy apenado en sus redes sociales por el resultado. Envió un fuerte mensaje, y teniendo en cuenta que hoy se encuentra sin trabajo, tranquilamente se podría tratar de una indirecta a la directiva para que lo tengan en cuenta como posible sucesor de Diego Aguirre.

"No me lo creo, difícil de entender que sea real un marcador así. Cruz Azul tiene que volver a las bases que lo hicieron grande. Esto es un gran tropiezo, tocar fondo es necesario para volver más fuerte. Los grandes clubes se logran reponer, está claro que hoy no lo fuimos", señaló con contundencia en su cuenta de Twitter.

En la caja de comentarios, muchos aficionados cementeros le pidieron al oriundo de Las Palmas que regrese al equipo. Hay que recordar que Jémez estuvo al mando de La Máquina durante el Torneo Clausura 2017 y el Torneo Apertura 2017: en el primero no logró clasificar a Liguilla; mientras que en el segundo fue eliminado en Cuartos de Final por el América (global 0-0).