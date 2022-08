Ahora que Santiago Giménez regresó a México para despedirse de sus excompañeros de Cruz Azul mientras se tramita su permiso de trabajo en Holanda para jugar con su nuevo equipo, el Feyenoord, se ha hecho pública historia de un gran gesto que el delantero tuvo con un aficionado llamado Rubén Acevedo a quien llaman el Fan número 1 de la Máquina.

El fichaje de Santiago Giménez con el Feyenoord ha causado en el entorno de Cruz Azul un gran orgullo, pero también mucha nostalgia pues a tres años de su debut con la Máquina estaba viviendo un momento sobresaliente. Asimismo, el delantero se ha ganado el aprecio y la admiración y más todavía por el gran detalle que tuvo con Rubén Acevedo.

Rubén Acevedo, el Fan número 1, suele estar tres días de la semana afuera de La Noria donde los jugadores lo saludan con afecto, uno de ellos era Santiago Giménez quien le hizo un obsequio muy especial unas semanas después de que Cruz Azul se convirtiera en campeón del torneo Clausura 2021.

En una entrevista con el reportero Héctor Hernández, Rubén Acevedo, el Fan número 1 de Cruz Azul recordó que un día cualquiera afuera de La Noria "Santiago (Giménez) me llamó para acercarme; pensé que me regalaría algo, pero no pensaba que fuera esta sorpresa. Saca esta cajita e imaginé que eran un reloj o perfume, le agradecí y cuando quise alejarme, me pidió que lo abriera frente a él. Me insistió que lo abriera, yo estaba muy nervioso".

Santiago Giménez regaló su medalla de campeón

"Cuando la abrí primero no vi nada por la cubierta, pero la levanto y me encuentro esto", complementó Rubén Acevedo, el Fan número 1 de Cruz Azul, y mostró una medalla conmemorativa (no la que recibió en la final del Clausura 2021) que iba acompañada por una nota escrita de puño y letra del delantero: "Para el Fan #1 con mucho cariño de tu amigo, Santiago Giménez. La novena también es tuya"