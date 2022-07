La salida de Juan Reynoso ha sido más que estrepitosa para Cruz Azul, pero a pesar de que ya hubo un cambio en el Cuerpo Técnico, al parecer las cosas no han sido miel sobre hojuelas, pues el polémico directivo, Jaime Ordiales de nuevo tendría problemas con los recién llegados, liderados por el uruguayo Diego Aguirre, quien no estaría contento con lo que va de la gestión del directivo pues no le habría conseguido los refuerzos esperados.

Con información de Récord, se dio a conocer que a pesar del triunfo en el Volcán ya habría desacuerdos de acuerdo a dicho medio, pues existiría un conflicto entre el técnico Aguirre y Ordiales, pues este estaría más que "lento" en cuanto a las contrataciones se refiere, situación que tendría con los pelos de punta al entrenador celeste, pues el director deportivo le dice que sí a todo cuando hablan de frente, pero al darse la vuelta ya no estaría avanzando como se espera.

Además de que otra situacion que lo tendría incómodo es que agiliza todo cuando se trata de de alguno de sus representantes de confianza, como lo son su hermano Mario o Gerardo Olvera, ya que cuando ellos le presentan alguna propuesta, este hace hasta lo imposible para que se cierre sin ningún contratiempo. Algo que contrasta con las indicaciones que habría dado Víctor Velázquez, quien prometió a la afición tener tres refuerzos antes de Jornada 1 del Apertura 2022 y hasta el momento no ha sido efectiva.

Dicha situación ya tendría cansado a Aguirre y prueba de ello sería la más reciente rueda de prensa en San Nicolas Garza, donde no quiso meterse en problemas sobre los fichajes, pues se mantuvo políticamente correcto, pues no quiere que el problema escale de manera pública, hasta el momento.