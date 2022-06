Cruz Azul es uno de los equipos que más movimientos presenta en el mercado de fichajes de verano rumbo al Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, principalmente por el "rejuvenecimiento" que lleva a cabo en su plantilla, proceso que llevó a varias salidas, siendo la de Pablo Aguilar una de las que más ha dado que hablar.

El delantero fichado por La Máquina en el 2018 finaliza su contrato el 30 de junio, pero la directiva no le ha ofrecido una extensión del mismo, e incliso ya lo ha despedido oficialmente del mundo Cementero. El guaraní ya se encuentra con un destino posible, y, como es costumbre, no se hicieron esperar los debates entre aficionados y voces autorizadas.

Muchos consideran que esta nueva estrategia inaugura una nueva etapa en donde los jóvenes contarán con un rol más fundamental; sin embargo, otros se oponen al hecho de dejar salir a los futbolistas de experiencia que fueron importantes en la novena Liga MX y podrían seguir siéndolo en el futuro. Entre este último grupo se encuentra uno de los ex jugadores más destacados.

Emanuel Villa explotó contra la directiva de Cruz Azul

Emanuel Tito Villa, ex delantero de Cruz Azul, utilizó su cuenta de Twitter para opinar que la directiva no solo no debió haber permitido la salida de Pablo Aguilar, sino que además no le estarían cumpliendo con un dinero adeudado. ¡Fuerte!

"No solamente no le quisimos extender el contrato por querer “renovar” el plantel, sino que también me enteré que nos estamos haciendo weyes para pagarle su deuda! Naaaaaa, ya es mucho! Pónganse las pilas por favor!", disparó Villa a través de sus redes sociales.