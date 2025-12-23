Vicente Sánchez, en exclusiva con Bolavip: una espina con Cruz Azul y un posible regreso a Toluca

1 de junio del 2025, el día que el Club de Fútbol Cruz Azul puso de rodillas a Vancouver Whitecaps por la Final de la Concachampions y se ganó el respeto de todos los equipos de CONCACAF. Desde ese momento, y por decisión de la directiva encabezada por Víctor Velázquez e Iván Alonso, Vicente Sánchez dejó de ser el entrenador del primer equipo y espera por una oferta para dirigir.

En diálogo exclusivo con Bolavip México, el entrenador uruguayo habló de todo. Mientras se aproxima su regreso como entrenador, aún sin revelar en qué liga, el charrúa hizo un balance sobre su ciclo en La Máquina, además de analizar lo que fue el reciente bicampeonato del Deportivo Toluca, una institución en la que ha dejado una huella por ser el tercer máximo goleador en la historia.

– Del 1 al 10, ¿cómo calificas tu ciclo en Cruz Azul?

Un semestre le alcanzó a Vicente Sánchez para ser campeón en La Máquina (Getty Images)

– ”Creo que 10, por todo lo que se logró. Fue un semestre de sueño. Fue un semestre donde se logró todo, salvando que no pudimos jugar la final de Liga MX por esos 20 minutos contra América, que no nos tocó pasar, creo que 10”.

– ¿Cómo es el momento en el que te llaman para ser el interino? ¿Estabas preparado para buscar objetivos importantes?

– ”Iba decidido a conseguir algo grande. Creo que se lograron muchas cosas en el camino. Uno lo mira y es campeón, pero se jugaron dos torneos a la vez, con viajes en el medio. Fuimos el equipo que mas juego tuvo durante todo el semestre y llegando también a la semifinal del campeonato local. No solo fuimos campeones invictos de Concachampions, en una final increíble. El club venía en el lugar 8 del ranking de CONCACAF y lo dejamos en el primer lugar. Terminamos con juveniles que debutaron y 11 jugadores en selecciones, 5 de ellos en la de México ganando la Copa Oro. Conseguimos el boleto al siguiente Mundial de Clubes, a la Copa Intercontinental y a la próxima Concachampions, que va a empezar en enero. También había un premio por ser el mejor equipo del año y lo ganamos contra Toluca, empatamos en la casa de ellos cuando venían sin perder en todo el torneo… ahí tuvo una suma económica el club por ser los mejores. Después, 19 partidos invictos, que solo hay tres técnicos, incluyéndome a mi, lo consiguieron en la historia del equipo. Se dieron tantas cosas en el camino… si uno repasa el semestre sigue siendo impactante. Trabajé mucho para lograr eso”.

– ¿Cómo hiciste para cambiar el chip de un plantel entero luego de la repentina salida de Martín Anselmi rumbo al Porto?

– ”Los modelos de juegos siempre van atados a los jugadores que tenés. Uno tiene que implantar un sistema y ver los jugadores que tiene. Los jugadores se adaptaron muy rápido a lo que quería yo como entrenador y yo también a ellos, eso tiene que ser de las dos partes. Fuimos creciendo día con día, trabajo con trabajo, semana con semana. Fueron dos torneos que peleamos hasta casi el final, entendieron muy claro el mensaje”.

– ¿Te quedó la espina por no dirigir la Intercontinental con Cruz Azul?

– ”Sí, la espina me quedó… pero bueno, son decisiones al final del día y uno tiene que aceptarlas, siendo agradecido. Dios sabe cuándo la voy a jugar de vuelta… la voy a jugar, voy a ir y la voy a ganar, con el equipo que sea, no lo sé, pero la voy a jugar”.

– ¿Dirigiste la Final contra Vancouver Whitecaps sabiendo que era tu último partido?

– ”No, no lo sabía”.

– ¿Crees que fue mejor no saberlo para focalizarte en el partido?

– ”Sí, porque uno estaba metido 100% en el equipo, en la final y darle el título al club. Eso podría haber sido una distracción y hoy como entrenador uno tiene que gestionar el factor distractor, hoy hay muchas herramientas distractoras como los celulares y la computación, cuando más concentrado esté uno… es mejor. Estuvo muy bien así”.

– ¿Cómo fue el después al último día como DT de Cruz Azul?

– ”La verdad… los días después son de felicidad, con la familia y con los hijos, que es lo que uno más añora cuando uno está mucho en el trabajo. Pero sí también trabajando mucho con el cuerpo técnico, escuchando ofertas, que tuve de unos equipos de Sudamérica y también de la Liga MX, aunque no se dio. Pronto se va a dar. Tenemos muchas reuniones y ahí vamos, en cualquier momento daré la noticia y estaremos en el banquillo deseando que sea todo exitoso”.

– ¿Es difícil gestionar la crítica en un club tan importante?

– ”Cruz Azul es equipo gigante, que a donde vas tiene gente y los fanáticos lo siguen, son de años que vienen de generaciones a generaciones. Es un equipo gigante en el que uno se tiene que aislar y enfocarse en el trabajo. Traté de aislarme de la mejor manera y siempre me enfoqué en el trabajo, intentando no seguir mucho lo que pasaba en el exterior para salir campeón”.

– Sobre la actualidad, ¿cómo viviste la Final de la Liga MX entre Toluca y Tigres UANL, en un rol inédito como comentarista para TUDN?

Vicente Sánchez volvió al Nemesio Diez, ahora como comentarista (Imago 7)

– ”Estoy muy contento y muy feliz, agradecido con Televisa que me llevó a la final para ser parte de la transmisión. El partido se dio con una incertidumbre de que estaba la llave abierta y así fue todo el partido. Hasta los tiempos extras y en los penales, hasta el último minuto estuvo la llave abierta. Felicitar a Toluca por lo que es el club y el estadio, se vivió un ambiente espectacular, de final, con mucha emoción desde que uno llegó. Fueron tres goles, los dos tuvieron oportunidades y después en el tiempo extra los dos equipos estaban dosificando para la tanda de penales”.

– Arma un podio de los jugadores más importantes del bicampeonato

– ”Yo creo que Alexis Vega, Paulinho y… me gustó Nicolás Castro, creo que es un jugador que tiene mucha llegada y salida con el balón, tiene movimientos muy interesantes, se adaptó muy rápido al futbol mexicano. Y no quiero dejar de lado a Antonio Mohamed, porque hizo a este Toluca bicampeón y ya está en la historia”.

– ¿Cómo te recibió la gente en Toluca y qué te parecieron las instalaciones?

– ”Muy feliz de volver a un lugar donde estuve 8 años. Parte de mi carrera se la debo a Toluca como futbolista porque me enseño los valores, me agarró en una etapa donde yo salía de la adolescencia. Hoy soy la persona que soy gracias a los valores que tuve en el club y en la ciudad. La gente pide mi regreso y lo bueno es que reconoce que uno estuvo ahí, que cada partido y entrenamiento que tuve lo hice con mucha disciplina, dejando lo mejor para el club. El estadio y la remodelación que le hicieron al Nemesio Diez es gran trabajo de la directiva y de Don Valentín Diez, se ven los frutos del esfuerzo que hicieron”.

– Con el debido respeto al Turco Mohamed, ¿es una cuenta pendiente poder dirigir al Deportivo Toluca en un futuro?

”Sí, por supuesto. Agradeciendo y siendo muy respetuoso: hay un técnico ganador, que le dio otra cara al club, un técnico que acaba de entrar en la historia de Toluca y del futbol mexicano. Estoy en la historia como futbolista, ser el tercer máximo goleador del club es algo muy lindo, es difícil de lograr. Hubo momentos muy lindos y sí, algún día regresaré como entrenador. ¿Cuándo? Dios dirá cuando es el momento, son decisiones que no dependen de uno. Trato de no gastar el tiempo en cosas que no dependen de uno, sino de otras personas”.

Mira la entrevista completa: