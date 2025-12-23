Algunos lo recuerdan como ‘el mejor jugador extranjero de la historia del club’, otros, como un símbolo de pasión y talento que marcó un antes y un después. Lo cierto es que Vicente Sánchez y Toluca son dos almas gemelas que están destinadas a reencontrarse y a escribir juntos páginas memorables que serán recordas. De esto y mucho más conversó en exclusiva con Bolavip.

Vicente Sánchez ocupa un lugar muy especial en la construcción de una institución gigante como en la que ha logrado transformarse el Toluca. Su zurda elegante y su instinto goleador encendieron el Nemesio Diez y quedaron grabados para siempre en la memoria de la afición. Más que un simple artillero, fue uno de los rostros de un equipo que llevó al Diablo Rojo a lo más alto y marcó el camino para las generaciones futuras.

Hoy, ya retirado desde hace un tiempo de su rol de jugador y convertido en entrenador, sueña con volver al ‘Infierno’ a continuar su legado, pero como director técnico. De exitosa primera experiencia en Cruz Azul, el uruguayo comienza a forjar un camino ganador que lo ponga en la cúspide de su carrera en su gran meta: el banquillo del Toluca.

“Siendo muy respetuoso, hoy hay un técnico ganador, que le dio otra cara al club, un técnico que acaba de entrar en la historia de Toluca y del futbol mexicano“, mencionó Vicente sobre Antonio Mohamed y su grandioso ciclo al frente del Diablo Rojo. “Estoy en la historia como futbolista, ser el tercer máximo goleador del club es algo muy lindo y difícil de lograr. Hubo momentos muy lindos, y por supuesto sí, algún día regresaré como entrenador. ¿Cuándo? Dios dirá cuando es el momento, son decisiones que no dependen de uno. Trato de no gastar el tiempo en cosas que no dependen de uno, sino de otras personas“, afirmó Sánchez, con una sonrisa disimulada que se le escapaba al platicar de un club que ama.

Vicente Sánchez ya dirigió en el Nemesio Diez, pero como DT de Cruz Azul [Foto: Getty]

Vicente Sánchez y su regreso al Nemesio Diez para la última final:

El actual entrenador se mostró conmovido al recordar su reciente visita al Infierno para la definición de la Liga MX, donde participó como comentarista invitado para TUDN. “Estoy muy feliz de volver a un lugar donde estuve 8 años. Parte de mi carrera se la debo a Toluca como futbolista porque me enseño los valores, me agarró en una etapa donde yo salía de la adolescencia. Hoy soy la persona que soy gracias a los valores que tuve en el club y en la ciudad“, admitió Vicente Sánchez en Bolavip, con los ojos brillosos luego de ver al Toluca campeón en persona y en el estadio.

Por otra parte, confesó recibir el cariño del público del equipo choricero y las ganas de la afición de tenerlo en un futuro al frente del equipo. “La gente pide mi regreso y lo bueno es que reconoce que uno estuvo ahí, que cada partido y entrenamiento que tuve lo hice con mucha disciplina, dejando lo mejor para el club. ¿El estadio? La remodelación que le hicieron al Nemesio Diez es un gran trabajo de la directiva y de Don Valentín Diez, se ven los frutos del esfuerzo que hicieron en estos años”, sostuvo.

Vicente Sánchez, campeón con Toluca en 2002 y 2005 como jugador.

Vicente Sánchez, sobre la estrella ‘doce’ de Toluca en la Liga MX:

El ex artillero escarlata brindó detalles de su experiencia en la final entre Toluca y Tigres, que terminó en una nueva coronación para los Diablos Rojos. “Estoy muy contento y muy feliz, agradecido con Televisa que me llevó a la final para ser parte de la transmisión. El partido se dio con una incertidumbre de que estaba la llave abierta y así fue todo el partido. Hasta los tiempos extras y en los penales, hasta el último minuto estuvo la llave abierta. Fueron tres goles, los dos tuvieron oportunidades y después en el tiempo extra los dos equipos estaban dosificando para la tanda de penales“, se explayó. Además, dejó palabras para los ganadores del título: “Felicitar a Toluca por lo que es el club y el estadio, se vivió un ambiente espectacular, de final, con mucha emoción desde que uno llegó”.

En torno a la plantilla del mejor equipo del Torneo Apertura, Vicente Sánchez escogió sus tres futbolistas favoritos de la campaña del segundo semestre de este 2025. “Yo creo que Alexis Vega, Paulinho, y también me gustó Nico Castro, creo que es un jugador que tiene mucha llegada y salida con el balón, tiene movimientos muy interesantes y se adaptó muy rápido al futbol mexicano. Y no quiero dejar de lado a Antonio Mohamed, porque hizo a este Toluca bicampeón y ya está en la historia”, sentenció quien levantó los trofeos del Apertura 2002 y Apertura 2005 con el Diablo Rojo.

