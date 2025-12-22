Luego del fracaso que sostuvo Cruz Azul en el Apertura 2025 al caer en las Semifinales del torneo, los nombres de dos técnicos empezaron a sonar de nuevo entre la afición celeste: Vicente Sánchez y Martín Anselmi; este último con ciertas reservas por lo sucedido con el conjunto de La Máquina en su salida, pero algunos le tenían cariño.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, durante este fin de semana su nombre comenzó a sonar para poder dirigir a Botafogo, la escuadra brasileña había tenido un buen desempeño después de ganar campeonatos, pero ha caído en una mala racha que terminó por despedir a Davide Ancelotti, hijo de Carlo y entre las opciones estaba precisamente Anselmi.

La idea era que al inicio de esta semana se presentaran las siete opciones que se tenían en el radar de la directiva del conjunto de Botafogo y a lo largo de los demás días, a más tardes el domingo se concretaría dicho fichaje. Sin embargo, parece que en el equipo lo tenían claro y este lunes ya fue anunciado de manera oficial.

La bienvenida a Anselmi en Botafogo

Con un mensaje y una publicación con su imagen el equipo recibe al extécnico de La Máquina y confirma un par de años con la escuadra, por lo que estará con un contrato hasta 2028: “Bienvenido, Anselmi!, Martín Anselmi es el nuevo entrenador del Botafogo. El argentino firmó un contrato de dos años con el Glorioso. ¡Bienvenido, entrenador!”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Le ganó a Jardine

Cabe mencionar que este cargo, en su momento se lo dieron a André Jardine, pero él para continuar en el América decidió no aceptarlo y más adelante ya no lo buscaron, aún cuando no ha podido consagrarse después de un año. Esta oportunidad ahora es para el estratega que estuvo cerca de vencerlo y se podría arrepentir de no haberlo tomado.

ver también El plan de Cruz Azul con el registro de Kevin Mier para el Clausura 2026, ¿lo dejarán fuera de la plantilla?

En síntesis

El “Glorioso” no esperó al final de la semana para evaluar sus siete opciones y anunció de manera inmediata al exentrenador de La Máquina como el sucesor de Davide Ancelotti.

Publicidad

Publicidad