Después del Gran Premio de Emilia Romagna, donde Red Bull Racing firmó un espectacular 1-2 que lo devolvió a la lucha por los campeonatos de pilotos y constructores, ahora la Fórmula 1 deberá esperar una semana más para vivir por primera vez un fin de semana en Miami, una carrera que hará sentir a Sergio Pérez muy cerca de México.

En una entrevista donde dijo no tener exigencias de su escudería para quedar detrás de Max Verstappen, y confesó cómo vive la espera por la renovación de su contrato, Checo habló de la ilusión que le provoca este nuevo Gran Premio por la cercanía a su país y su gente, además de la posibilidad de ganarlo y celebrar con todos los latinoamericanos.

"Tengo muchas ganas de llegar a Miami. Me da mucho gusto estar en carreras más cerca de México. Normalmente, en estas alturas de la temporada, no tengo oportunidad hasta vacaciones de poder venir a México. Tener Miami, estar un poco más de este lado, me ilusiona y creo que va a ser una carrera muy especial. Me encantaría ganarla y celebrar no solo con los mexicanos, sino con todos los latinos que van a estar ahí", expresó en diálogo con Fox Sports.

Por su parte, el piloto tapatío contó cómo fue su experiencia en el simulador y analizó la nueva pista en la que deberán competir: "Quizá un poco lenta el segundo sector, curvas muy lentas, pero la recta es larga. Eso puede traer una buena carrera en Miami".

Por último, Checo dijo cuál cree que será la clave a definir al interior de Red Bull de cara a Miami. "Tienes rectas largas, pero también partes muy trabadas. Trabajamos mucho en el simulador, creo que tenemos una buena base, pero dependiendo del agarre que tengamos vamos a poner mayor carga aerodinámica o menos. Eso va a ser el factor más importante, definir la carga aerodinámica", sentenció.