La Fórmula 1 se encuentra en un momento muy importante para el automovilismo a mexicano debido a que Checo Pérez se encuentra en un gran momento luego de ganar el GP de Mónaco. Mientras esto sucede, en Indycar Patricio O’Ward le mete presión a McLaren debido a que logró una nueva pole y volvió a dejar relegado a Colton Herta, piloto de prueba de la escudería británica. ¿Le llenará el ojo a Zack Browne para reemplazar a Daniel Ricciardo?

Carrera a carrera, el nacido en Monterrey marca porque tiene todo para ser uno de los grandes pilotos en la F1. Debido a esto, los británicos no dudaron en renovarle el contrato al volante nacional luego de una dura negociación, la cual fue difícil de definir según lo declarado por Browne.

Por otra parte, Pato O’Ward volvió a demostrar por qué decidieron renovar su contrato ya que en el día de hoy se quedó con la pole de Mid-Ohio. El mexicano logró un tiempo de 1:06.7054 para dejar a Schmidt Peterson Motorsports en el primer lugar de la grilla de partida.

Por otro lado, el regiomontano trata de llenarle el ojo a Zack Browne y McLaren ya que dejó su principal competidor por el asiento de la F1 luego de que Colton Herta, piloto de prueba de la escudería británica, haya sido tercero en el día de hoy luego de marcar 1:07.0262. Cabe recordar que, en la tabla de pilotos de Indycar, el volante nacional se ubica cuarto con 248, mientras que el estadounidense es 11º con 196.

Estos detalles no son para menos debido a que el mexicano podría ser una gran opción para ser el reemplazante de Daniel Ricciardo, quien en no viene teniendo una gran temporada. A pesar de esto, el jefe de equipo comentó en más de una ocasión que por el momento no piensan sacar al australiano de su asiento.