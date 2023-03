Llega el Gran Premio de Australia, la tercera fecha de la temporada 2023 de la Fórmula 1, donde Red Bull Racing buscará reafirmar lo hecho en las dos primeras jornadas, donde en ambos casos consiguó el 1-2 que le permite liderar las clasificaciones de pilotos y constructores y posicionarlo como el gran candidato.

Mucha fue la polémica que se armó en el cierre del GP de Arabia Saudita, donde Sergio Pérez se quedó con el primer lugar y Max Verstappen con el segundo. Esto debido al punto extra de la vuelta rápida que se terminó quedando el neerlandés, lo cual le permite ubicarse en la cima de la tabla, una unidad por encima de su compañero mexicano.

En la conferencia de prensa previa al fin de semana en Albert Park, Checo buscó alejar los rumores de conflicto interno y afirmó que no entendió las comunicaciones recibidas, justificando así el accionar de su compañero de intentar y conseguir la vuelta rápida: "No es que me dijeran algo y unas diferentes a Max, así que todo dependía de nosotros".

En tal sentido, el tapatío amplió su argumento y confesó arrepentirse de no intentar quedarse él con el punto adicional. "La comunicación que tuve probablemente fue malinterpretada con mi ingeniero. Probablemente me arrepiento de no intentar la vuelta rápida", deslizó.

"Ya hablé con mis ingenieros, y todo quedó claro. Hice lo mismo con Christian Horner después de la carrera y también se aclaró, entonces ya no es importante", concluyó el intento de disuación de Pérez. ¿Vendrán más disputas internas como estas?