A pesar de que ha tenido una temporada de ensueño en su segunda campaña arriba de un monoplaza de Red Bull, el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, pasó un fin de semana negro y desastroso en el pasado Gran Premio de Canadá, el cual fue prácticamente un dolor de cabeza para el tapatío después de que no dio una desde los entrenamientos, y luego chocó en la clasificación para después abandonar la carrera, lo que lo puso en jaque en la pelea por el título de pilotos.

"En Montreal tuvimos un problema en la práctica 2, no hicimos bien el setup y la altura se nos subió 10 milímetros. Cuando eso pasa, pierdes todo el downforce. Lo pudimos solucionar para la distancia de carrera, donde estábamos ya muy cerca. Montreal fue un fin de semana que tuvimos problemas de principio a fin, nunca pudimos mostrar el nivel que teníamos", detalló en entrevista para Fox Sports.

Pero como si estos incidentes no fueran suficientes, el volante oriundo de Guadalajara, Jalisco se quedó con secuelas de este fin de semana, pues de acuerdo a Pérez, el cuello quedó tocado, pues tiene una fuerte contractura tras el choque que sufrió en la clasificación, de la cual no se pudo tomar tiempo para recuperarse pues de inmediato tuvo que reportarse para la carrera y la cual lo dejó muy adolorido.

"Siempre es duro el inicio de semana después de un día tan malo. Estoy recuperándome del cuello, que traigo una contractura fuerte después del choque y cuando me subí al coche el domingo, me dolía bastante. Me estoy recuperando de esta contractura que tuve fuerte en el cuello. No hago ejercicios ahora, estoy en terapia para recuperarlo lo más pronto posible y estar listo para Silverstone al 100%".

Y es que de acuerdo al piloto de Red Bull Racing, la preparación cambia dependiendo cada carrera que tiene en el calendario: "Cada carrera se trabaja diferente, tu cuerpo está en diferente estado. Hay veces que necesitas tirar más de cardio, de fuerza o de resistencia. Normalmente la semana, cuando hay back 2 back, es mucho de recuperación, muy regenerativo lo que se hace".