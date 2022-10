Al margen de abandonos por motivos ajenos a su conducción, Max Verstappen venía realizando una temporada espectacular en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. El neerlandés, incluso, podía gritar campeón en Singapur, pero terminó en octavo lugar y vio como su compañero, Checo Pérez, se quedó con todos los elogios.

Verstappen había sufrido un error de Red Bull en la clasificación del sábado, ya que se encaminaba hacia la pole position cuando recibió la orden de regresar a boxes por falta de combustible. Este domingo, la carrera también se le presentó muy difícil por el circuito y la pista: "Ha sido increíblemente complicado y frustrante", señaló el neerlandés.

"Solté el embrague y tenía el antibloqueo. Debemos analizar por qué sucedió eso, pero por supuesto, pierdes muchos lugares", dijo Verstappen en relación a una largada que estuvo lejos de ser la idea. Sin embargo, el neerlandés se repuso y llegó hasta el quinto lugar, detrás de Lando Norris: "Tan pronto como llegué hasta él, frené, ni siquiera tarde, he tocado un gran bache, he tocado fondo y me he quedado bloqueado", explicó.

Al fin y al cabo, Verstappen debió remontar una vez más: "Tuve que entrar en boxes debido a las vibraciones masivas. Puse neumáticos nuevos y remonté desde el último lugar hasta los puntos. No es donde queremos estar. No es para lo que vine aquí, no con un coche como este y con lo que mostramos en la práctica", reconoció el último campeón.

Así quedó la tabla de pilotos