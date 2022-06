En la Fórmula 1 ya se sabe que Red Bull y Ferrari serán quienes compitan por los campeonatos mundiales de constructores y de pilotos. Por otro lado, mientas esto sucede, Alpine inicia una guerra contra Christian Horner y aquellos que piden que se levante el tope de presupuesto de cara a las actualizaciones. La temporada de 2022 no da abasto con el desarrollo.

“Creo que necesitamos que la FIA aborde el tema de la inflación. Porque creo que, básicamente, unos siete de los equipos deberán perderse las últimas cuatro carreras para cumplir con el límite este año, por el consenso que ha habido en el paddock”, expresó Horner según lo informado por Motor Sports en relación al límite que hay 140 millones por año, más 1,2 millones. Cabe destacar que desde la escudería italiana han marcado que en algún momento deberá bajar el rendimiento del Toro Rojo por el límte de costos que hay. "No se trata sólo de los equipos grandes, sino de los equipos de la mitad de la parrilla que están luchando con la tasa de inflación que estamos viendo y que podría incluso empeorar en la segunda mitad del año", añadió.

Sin embargo, desde Alpine ponen el freno en el acelerador a las pretensiones de Red Bull debido a que considera que ellos exigen cuando tienen dinero para hacerlo. "No estamos a favor de eso. Hemos establecido nuestros presupuestos con antelación, nos hemos anticipado un poco a la inflación, la inflación no se nos ha escapado (…) Para nosotros, no fue una sorpresa. Por lo tanto, lo hemos previsto, seguimos estando por debajo del límite, aunque no hayamos previsto un costo de transporte tan elevado como el que estamos experimentando ahora", expresó Otmar Szafnauer, jefe del equipo francés, quien sabe puede perder posiciones el campeonato de pilotos ante estos cambios, según lo informado por Motor Sports.

A su vez, Szafnauer comentó, en relación a que podrían perderse carreras algunos equipos, que la solución es que bajen sus presupuestos debido a que este es año, ante el cambio de normativa, se destina mucho en dinero a una temporada que es de mucho desarrollo. "Así que cuando los costos de transporte suben entre 2,5 y 3,5 millones de dólares, pero tu presupuesto de desarrollo es de 20 millones, ¿no puedes hacer que tu presupuesto de desarrollo sea de 17 millones de dólares y seguir estando por debajo del límite?", argumentó.

Y agregó: “Sí se puede. Pero eso limita el desarrollo, y te metes en una carrera de desarrollo. Así que es mucho más fácil si tienes el dinero para ir a la FIA y presionar para aumentar el límite y mantener tu presupuesto de desarrollo igual. Así que esas son las preguntas que deberían hacerse (los equipos que presionan para un aumento)".