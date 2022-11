El Gran Premio de Brasil no marchó según lo esperado por Red Bull y Checo Pérez. El piloto mexicano necesitaba terminar por delante de Charles Leclerc para acercarse al subcampeonato mundial, pero perdió ritmo hacia el final de la carrera y no contó con la ayuda de Max Verstappen para terminar al menos en sexto lugar, y no séptimo.

“Sí estoy muy sorprendido especialmente por todo lo que he hecho por él. No entiendo sus razones, estoy muy sorprendido. Si tiene dos campeonatos es gracias a mi”, expresó Checo Pérez en rueda de prensa, con un visible malestar por el accionar de su compañero en Red Bull, Max Verstappen.

Aunque en líneas generales los espectadores consideraron que fue un mal gesto por parte de Verstappen, el periodista David Faitelson lo analizó de otra manera: "¿De cuando acá la Formula-1 es un deporte de dejar pasar a otro piloto? Envolverse en la bandera para castigar a Verstappen y tenerle misericordia al Checo Pérez me parece absurdo… El piloto holandés está en un nivel al que no ha llegado el mexicano", afirmó.

Para Faitelson, las palabras del mexicano tienen poco asidero, ya que además, el neerlandés obtuvo el bicampeonato por méritos propios: "Se equivoca Checo Pérez al afirmar que Max Verstappen tiene dos títulos gracias a él. Verstappen tiene dos títulos gracias a su talento y al trabajo del equipo en Red Bull", insistió.

¿Qué dijo Verstappen?

Por su parte, el bicampeón del mundo se mantuvo en su postura afirmando tener sus motivos para haber actuado de dicha manera: “Hemos hablado con el equipo antes de venir aquí y hemos tenido que limpiar el ambiente sobre unas cosas que ocurrieron antes, y que han hecho que no le deje pasar", afirmó Max Verstappen.