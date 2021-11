El piloto mexicano dijo extrañado que no entiende la velocidad que está tomando el equipo británico, por lo que cuestionó lo que están haciendo con su monoplaza.

La cuarta posición en el Gran Premio de Brasil, no dejó nada contento al piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, quien hizo una confesión que hizo estremecer tanto a los fans de la Formula 1 como al equipo de Mercedes, quienes no paran de estar en la polémica y de tener diversos problemas mecánicos.

+++VER EN VIVO Y EN DIRECTO MÉXICO VS. CANADÁ+++

"Hicimos una arrancada perfecta y al final Hamilton venía en otro planeta y luego Bottas tuvo la suerte del virtual safety car. Llevábamos el mismo ritmo de él y no pudimos hacer nada mejor. Tienen una velocidad de recta increíble, no sabemos exactamente qué estén haciendo, este fin de semana han estado en otro planeta".

Y es que el mexicano no puede creer que el equipo británico no consiga tener rival, y que los cambios de una carrera a otra sean tan notables, pero a pesar de ello no pierde la esperanza de que puedan vencerlos con el Campeonato de Pilotos y Constructores, pues la estrategia de su equipo asegura está siendo acertada.

"No había mucho que hacer, era ir por el undercut todo el tiempo. Era parar lo más temprano posible y no hubo nada que hacer. Quizá en la segunda vuelta pudimos hacer algo diferente, pero confío en lo que estamos logrando”, reveló el mexicano quien ya se alista para su siguiente compromiso que se llevará a cabo en Qatar.