Al igual que había sucedido en la primera carrera de la temporada que se desarrolló en Bahrein, Charles Leclerc se quedó con la primera posición en el GP de Australia y ya suma dos victorias en tres carreras, que son adornadas por la segunda posición que consiguió en Arabia y que lo deja como el líder con holgura de la tabla de pilotos.

El piloto monegasco, que además pudo sumar un punto bonus por realizar él también la vuelta más veloz de toda la carrera, se mostró encantado con la victoria y también con el rendimiento de su monoplaza, por lo que reconoció especialmente el gran trabajo de los mecánicos del equipo Ferrari.

"Ha sido la primera carrera donde controlamos un poco la brecha. ¡Qué coche hoy! Quiero decir, sí, por supuesto que hice un buen trabajo todo el fin de semana, pero no habría sido posible sin este coche. Este fin de semana, especialmente en el ritmo de carrera, fuimos extremadamente fuertes", le dijo a la prensa tras su segunda victoria de la temporada.

Leclerc no ocultó su felicidad por la gran actualidad de Ferrari, equipo con el que no le había tocado pasársela nada bien en las dos temporadas anteriores. "Estar así obviamente me hace sonreír después de los últimos dos años que han sido muy difíciles para el equipo y obviamente también para mí, así que es genial estar de vuelta en esta posición", manifestó.

¿Leclerc se siente candidato al título?

Consultado sobre sus aspiraciones de coronarse campeón de la Fórmula 1, Charles Leclerc intentó calmar el entusiasmo al resaltar que la temporada todavía está en pañales. "Solo estamos en la tercera carrera. Así que es difícil pensar en el campeonato. Pero para ser sincero, tenemos un coche muy fuerte y que también es muy fiable, por ahora siempre hemos estado ahí delante, así que espero que siga siendo así, entonces probablemente podamos decir abiertamente que tenemos oportunidades reales de ganar el campeonato", expresó.