Sergio Pérez persigue un sueño bastante claro: el campeonato mundial de la Fórmula 1. Y este 2023 le presenta su mejor oportunidad para cumplirlo. Corre para Red Bull Racing y cuenta con el coche más veloz de toda la parrilla, por lo que su único rival pasa a ser su compañero de equipo, Max Verstappen.

En el último tiempo, como ya todos sabemos, tuvo algunos cruces muy picantes con el neerlandés y se generó una especie de pelea interna en la escudería austríaca. Por supuesto, este tipo de situaciones atrae a muchísimo publico y provoca una gran expectativa para cada carrera. Ya sucedió con Hamilton dos veces: con Alonso en 2007 y con Rosberg en 2016.

En plática con TUDN, Checo le restó importancia a su pleito con el vigente Bicampeón Mundial de la F1 y lanzó un contundente mensaje: "Todo eso es lo que vende, pero Max y yo tenemos una relación de respeto muy grande, más de lo que la gente se imaginaría. Sin duda que los dos queremos ganar, cada que gana él te duele, pero siempre hay mucho respeto entre nosotros".

Sergio Pérez sobre el título de Fórmula 1

"No me ilusiono mucho, soy muy frío y estoy enfocado 100% en que la única manera es carrera a carrera. Mi enfoque es analizar lo que pude hacer en Azerbayán, qué podemos hacer mejor en Miami. Son tantas carreras, que no tiene caso adelantarse", explicó el piloto mexicano, que está centrado en ir paso a paso.

La frase de Checo Pérez que recorre el mundo

En una entrevista para Sky Sports en las últimas horas, Checo deslizó una frase que se viralizó por todo el planeta: "Teniendo tres hijos en casa, no estaría viajando por el mundo si no creyera que puedo ser campeón mundial. Estoy trabajando para eso, hay mucho de lo que puedes hablar fuera del auto, es importante cumplir en la pista".