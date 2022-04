Ya pasaron las presentaciones en Baréin y Arabia Saudita. Ahora todas las miradas de los fanáticos de la Fórmula 1 apuntan a Australia, donde se llevará a cabo la tercera carrera del circuito 2022. El Albert Park de Melbourne será testigo de una competencia que tiene a los mejores pilotos luchando por el podio...

En base a los resultados de los primeros dos fines de semana de la temporada, los principales favoritos a ocupar el principal puesto del estrado serán Max Verstappen y Charles Leclerc. Además de los líderes automovilísticos de Red Bull y Ferrari, en ese orden, tampoco hay que descartar a Lewis Hamilton.

Y cuidado. A días de ver flameando la bandera a cuadros, un conductor lanzó una advertencia para los candidatos. "Me gustaría conseguir una victoria y el resto lo veremos. Sigo persiguiendo mi sueño en la F1, que es ganar la primera carrera y, obviamente, un campeonato", comentó Carlos Sainz en conferencia.

El español que representa a Ferrari desde 2020 agregó: "Llevo tiempo preparado para mi primera victoria. Para ganar un campeonato del mundo necesitas victorias y podios consistentes. En los últimos años lo he demostrado y me he convencido a mí mismo de que cada vez que he tenido la chance lo he conseguido".

¿Cómo ver el GP de Australia en México?

El país azteca estará al pendiente de la performance de Checo Pérez. Pero eso sí, deberán mantenerse despiertos durante la madrugada del domingo 10 de abril. El evento comenzará a las 00:00 del centro de CDMX y será televisado a través de la pantalla de Fox Sport, Fox Sports 3 y Fox Sports Premium.