Con seis temporadas dentro del elenco de pilotos de la Fórmula 1, el piloto francés Esteban Ocon, actualmente con la escudería Alpine, consideró que muy pronto la máxima categoría del automovilismo profesional va a superar en niveles de atención y seguimiento a las audiencias del deporte más popular del mundo.

"Todo el mundo habla de la Fórmula 1, tengo algunos amigos que no estaban muy interesados en el deporte y ahora lo están viendo por completo. Es simplemente genial", consideró Esteban Ocon y explicó que la "última vuelta en 2021 realmente resume toda la temporada porque ha sido así en 2020, ha sido así en 2021, y si tenemos los coches más juntos, creo que probablemente superará al futbol en términos de lo interesante que es".

Esteban Ocon de 25 años de edad, coequipero del piloto español Fernando Alonso, reflexionó que en los últimos años la Fórmula 1 se ha convertido en un campeonato más competitivo. "Recuerdo 2017, 2018, donde si terminabas sexto era como una victoria, nunca tenías la oportunidad, nunca, de estar en el podio, de estar a la cabeza".

Nuevos formatos y reglas en Fórmula 1

En la temporada 2021, las escuderías Red Bull y Mercedes ganaron 20 de las 22 carreras -11 y 9, respectivamemente-. Esteban Ocon apuntó que "este año se ha visto a Daniel (Ricciardo ganó el Gran Premio de Italia con McLaren), a Pierre (Gasly fue tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán con Alpha Tauri), me has visto a mí mismo (Ganó el Gran Premio de Hungría), has visto muchos coches diferentes en el podio. Es increíble, es lo que queremos".

"Es fantástica la forma en que está evolucionaando la Fórmula 1. Por supuesto, todavía hay cosas a mejorar, pero creo que la forma en que estamos intentando las cosas, de hacerlo interesante, la forma en que hay oportunidades hoy en día, es una locura hasta la última vuelta", remató Esteban Ocon y subrayó, además de las nuevas reglas que se aplicarán en la temporada 2022, que "es bueno que hayamos probado algunos formatos nuevos (las carreras sprint), para nosotros fue realmente bueno, porque nos dio una oportunidad de contraatacar incluso si no fuimos lo suficientemente rápidos para entrar en el top 10".