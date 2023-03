El próximo fin de semana vuelve a llevarse adelante un Gran Premio de Australia, en la que se espera que Red Bull sea el gran protagonista tras los dos carreras dominadas. Por otra parte, en el medio de este fin de semana, el equipo austríaco llega en el ojo de la tormenta por la pelea interna que hay entre Max Verstappen y Checo Pérez por el primer asiento de la escudería.

A su vez, los videos sobre la postura que ha tomado tanto el bicampeón del mundo como su padre, Joe Verstappen, han sido virales y duramente criticadas por fanáticos y excorredores. Uno de ellos fue Johnny Herbert, que correó para Benetton, Lotus y Red Bull Sauber, quien marcó la falta de respeto con el mexicano.

El excorredor de la Fórmula 1 salió al cruce al marcar que la actitud de Max Verstappen como la de su papá debería ser otra, al menos una palmada. “Podría haber dicho algo como ‘bien hecho’ y poner un brazo alrededor de él o algo así. Creo que es un buen tipo (Jos), pero esos son signos de frustraciones que a veces no debería mostrarle al mundo. No creo que sea correcto ser grosero con Sergio. ¡Muestre respeto!”, expresó Herbert en el podcast Lift the lid.

No hay que olvidarse que el Gran Premio de Arabia Saudita fue claramente dominado por Checo Pérez debido a que falló el monoplaza del bicampeón del mundo. Debido a esto, no se estableció en ningún momento que el nacido en Bélgica, pero que representa a Países Bajos, no pudo exigir que se le dé el primer lugar.

Red Bull cerca de perder a una pieza clave

En las últimas horas, comenzó a surgir la fuerte versión de que Adrian Newey, director técnico de Red Bull, podría irse de la escudería, por lo que Aston Martin está pendiente con el genio detrás de Max Verstappen y Sebastian Vettel. A pesar de esto, en los pasillos del equipo del Toro Rojo no aseguran su estadía con ellos.