En Silverstone comenzó a vivirse el Gran Premio de Gran Bretaña donde se espera que el domingo lo disputen el primer lugar Red Bull y Ferrari. Por otra parte, en el día de hoy, Lewis Hamilton dio la nota en su tierra y se mete en la conversación tras ser segundo en las prácticas libres, por lo que ilusiona a todo su equipo con su menaje.

En el paddock de la escudería alemana vuelve a verse alguna sonrisa debido a que se repiten grandes sensaciones como lo vivido en Montreal. Debido a esto, George Russell se rindió a ante su compañero de equipo quien logró meterse en la conversación para disputar la competencia que se desarrollará en su tierra.

Por otra parte, luego de las prácticas libres 2, Lewis Hamilton habló de las sensaciones que dejó el W13 para cerrar el día en Silvertones. “Ha sido un buen día. Eché en falta más rodaje en los primeros libres, pero aquí puede llover en una curva y no en el resto de la pista, es el precioso tiempo de Silverstone, y eso hace difícil estar con los neumáticos intermedios. En los Libres 2 lo noté bastante bien (el coche), hay ‘bouncing’, no necesariamente en las rectas sino en las curvas, pero no es duro físicamente, es duro con el coche, las ruedas y todo. Tenemos trabajo que hacer, pero parece un paso adelante”, comentó el siete veces campeón del mundo según lo informado por Diario As.

Y agregó: “Venimos de un circuito con alerón pequeño y curvas lentas a uno de media y alta velocidad. Es mucho más fluido, y eso es mejor. Nuestro ritmo en tandas largas no es tan bueno como los del resto, pero no estamos a kilómetros de distancia. Hemos dado un paso adelante, definitivamente, y estoy seguro de que podemos mejorar todavía más en las próximas horas. En Maggots y Becketts, dos curvas increíbles que siguen entre las favoritas de todo el calendario”.

Cabe recordar que Lewis Hamilton se encuentra por debajo de George Russell en la tabla de pilotos ya que su compañero logró estar dentro de los cinco mejores desde el inicio de la temporada. De todas maneras, el excampeón del mundo viene de lograr un tercer lugar en Gran Premio de México.