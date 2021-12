Se viene el Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1, el cual podría definir el campeonato de Max Verstappen (a priori parece complicado) o acercar a Lewis Hamilton a su récord, mientras que resultará fundamental también en la lucha de Red Bull Racing y Mercedes AMG Petronas por la cima del torneo de constructores.

La atención al interior de la escudería austríaca se ha posado en los alerones traseros de los monoplazas de Sergio 'Checo' Pérez y su coequipero neerlandés, tanto por algunas roturas como por movimientos mientras el DRS estaba activado, lo que provocó preocupación en la recta final de la temporada. Problemas y cambios de configuraciones de un GP al otro, en Milton Keynes aún no han podido establecer soluciones.

Consultado por esta situación en conferencia de prensa, el piloto mexicano no se mostró preocupado porque Red Bull vaya a tener problemas en el nuevo Circuito de Yeda: "Creo que todo está bajo control y no hay problemas con ello. Tenemos disponibles todos los alerones traseros de nuestro coche, así que no hay nada más que añadir".

Sobre la pelea mano a mano contra el equipo alemán y lo que pueda pasar en el país asiático, Checo pronosticó un duelo muy cerrado tanto en la próxima carrera como en la última, mientras que resaltó lo afortunado que es en formar parte de la gran batalla por el título máximo del automovilismo.

"Creo que todo está en juego en estas últimas dos carreras. Son muy importantes para nuestro equipo y creo que definitivamente va a estar muy apretado con Mercedes, así que esperamos poder terminar adelante. Nos hemos preparado de la mejor manera posible y veremos. Es genial llegar a esta altura del año con una pelea así entre manos", externó.

¿Qué significaría para Checo Pérez ayudar a ganar el campeonato de constructores?

"Sería enorme para mí, realmente especial poder ayudar al equipo y lograr ese campeonato de constructores para nuestro equipo. Es genial estar en la pelea y solo tenemos que intentar tener el mejor fin de semana posible y luego veremos dónde terminamos", concluyó.