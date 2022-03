La Fórmula 1 comenzó de la mejor manera en la nueva temporada debido a que se dio una gran paridad entre los diferentes equipos. Sin embargo, tras varias prácticas y dos carreras, Mercedes Benz no logra encontrar el mejor punto para que George Russell y Lewis Hamilton estén al nivel de Ferrari y Red Bull. A su vez, Ralf Schumacher, hermano de Michel, comentó que ve difícil que la escudería alemana pueda pelear el campeonato mundial.

La decepción se nota en todo el equipo que lidera Toto Wolf debido a que su campeón no puede hacerle frente no solo a sus principales competidores, sino que tampoco a Haas, equipo que finalizó último en el 2021. Esto se vio claramente en la clasificación del último sábado donde el siete veces campeón del mundo no pudo llegar a la Qualy 3, marca que no se veía desde 2017.

De todas maneras, tanto Hamilton como todo Mercedes esperan que con el correr de las carreras cerrar todos los ajustes de su monoplaza, pero para Ralf Schumacher, hermano de Michael, está definido que no podrán pelear por el campeonato. “En el pasado, Mercedes siempre podía usar su motor y lograba obtener más potencia que sus rivales. Es diferente este año porque probablemente no puedan llegar al límite con la participación de E10 en el lado del motor de combustión”, comentó a Sky Alemania.

Y agregó: “Tal vez sea necesario mejorar en términos de combustible. Y luego está el coche. No es lo suficientemente eficiente en términos de resistencia al aire y carga aerodinámica. Mercedes solía compensar esto con su potente motor, pero no este año. En carrera, la velocidad de Mercedes no fue mala, pero aun así estuvo casi un segundo por detrás de Red Bull y Ferrari. Veo que hay pocas esperanzas de que Mercedes se meta en la lucha por el Mundial de F1. Creo que ahora les toca encarar un momento difícil".

Schumacher destacó a Russell

A pesar de esto, George Russell realizó una buena clasificación y terminó por delante de Lewis Hamilto, por lo que Schumacher lo destacó. “George ya le ha demostrado a Mercedes que Hamilton ahora tiene un compañero de equipo de un gran nivel. Será emocionante ver esto, ya que Russell tampoco está contento con el puesto actual de segundo piloto en el equipo", comentó el expiloto de la F1.