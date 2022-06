Al igual que en el 2021, la Fórmula 1 se vuelve a disputarse en los escritorios de la FIA debido a que ningún equipo quiere salir perdiendo con alguno de los cambios que pueden llegar llevarse adelante en el medio de la temporada. Debido a esto, Ferrari salió al cruce contra el máximo ente de la F1 al marcar que no se manejó bien en la búsqueda de encontrar una solución con el porpoising.

El rebote de la nueva generación de los monoplaza de la máxima categoría ha causado más que un dolor de cabeza para la gran mayoría de los equipos. Entre ellos se encuentra Mercedes, quienes habrían encontrado una solución según lo declarado por Toto Wolff. De todas maneras, previo a esto, la Federación Internacional del Automovilismo se obligada por los pilotos a dar una respuesta ya que esto acusaban problemas en la salud.

Por otro lado, Ferrari apunto contra la FIA ya que la escudería alemana estuvo cerca aplicar un segundo soporte a su W13 tras una directiva técnica que no está dentro del reglamento, por lo que el equipo italiano cuestionó duramente el procedimiento. “Para nosotros es que las directivas técnicas no son aplicables. Es algo que mencionamos a la FIA, las razones por las que no son aplicables es que una directiva técnica está ahí para clarificar las regulaciones o para de alguna manera abordar el control, pero no está ahí para cambiar las regulaciones”, expresó Mattia Binotto el domingo según lo informado por Motor Sports.

A su vez, el jefe de equipo de la Scuderia comentó que hay un proceso que la FIA puede seguir para cambiar el reglamento por razones de seguridad sin la aprobación de los equipos de la F1. "Incluso por motivos de seguridad, ¿qué puede hacer la FIA? Es tener primero una consulta con el TAC (comité asesor técnico), cambiar el reglamento e ir directamente al consejo mundial para una aprobación formal del cambio del reglamento sin tener la aprobación de los equipos por motivos de seguridad. Pero no se cambia el reglamento con una directiva técnica. Así que por eso comentamos a la FIA que, para nosotros, estas normativas técnicas no eran aplicables", comentó.

Además, el represente de Ferrari añadió que la Federación Internacional del Automovilismo realizó mal los análisis en relación al porpoising. “De hecho, creo que se han emitido por error, creo que primero no se ha aplicado la métrica. Los soportes adicionales no se han instalado en ningún coche para el fin de semana. Así que fue un gran ruido para nada”, finalizó Mattia Binotto.